◇全国高校選抜ラグビー大会2回戦 東福岡49―7御所実（2026年3月26日 埼玉・熊谷スポーツ文化公園、くまぴあ）

5大会ぶりの優勝を目指す東福岡が、御所実（奈良）を49―7で圧倒し、準々決勝に進出した。後半25分に今大会初失点となるトライを許したが、計8トライを奪う快勝。準々決勝で大分東明と対戦する。

堅守が代名詞の東福岡が、攻撃でも魅せた。陣地挽回の自陣からのキックは少なく、世界の主流となっているハイパントも多くない。隙があればバックスに展開して連続攻撃を仕掛け、後半7分にはSO川添丈（3年）がDGも決めた。

藤田雄一郎監督は「今年は攻め。新チームからアタックのマインドをつくっている」と明かす。「アタックができればディフェンスもできる」。2022年度以来の花園制覇に向け、「日本一になるための第一歩」と狙いを説明した。

日本一翌年の23年度のチームは堅守を誇ったが、花園決勝は5―8で桐蔭学園に敗れた。今年1月の準決勝は京都成章に19―38で敗戦。藤田監督は「（ここ3年）負け続けているからね。点を取れていない」と言う。例えばペナルティを得ても、タッチに蹴るだけでなく、スペースを見て状況判断する「マインド」を重視してきた。

FL吉川元基主将（3年）も「得点を取らないと勝てない。新チームはアタックメインで練習している」と話す。「ディフェンスはしっかりやればできる。アタックは時間をかけて磨くもの」。練習内容も「全部、変わった」と言う。

一方で、藤田監督は強豪の御所実を圧倒した要因の1つに「ブレークダウンでのファイト」を挙げた。アタックはFWが接点を制して初めて成立する。前日の1回戦、日本航空石川戦の反省を修正した内容に、「バトルを忘れたら東福岡じゃないからね」と話した。

全国4強以上が常連の東福岡が踏み出した新しい境地。藤田監督は「強い時はアタックもよかった」と話すが、視線の先には、花園3連覇中の桐蔭学園（神奈川）がある。

吉川主将は「桐蔭学園の3連覇の前に優勝したのは東福岡。桐蔭学園の3連覇が始まったのは、（決勝で）東福岡が負けてから。桐蔭を止めるのは、僕たちしかいない」とはっきりと口にする。「まずは選抜を勝ちきること。できれば桐蔭に勝っておきたい」。クリアすぎる目標が、選手を奮い立たせている。