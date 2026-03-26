King ＆ Prince永瀬廉へ共演俳優が“キンプリ愛”熱弁「ファンとしては贅沢な時間を過ごさせていただきました」【鬼の花嫁】
【モデルプレス＝2026/03/26】King ＆ Princeの永瀬廉が3月26日、都内で開催された映画「鬼の花嫁」公開前夜祭舞台挨拶に、共演の吉川愛、伊藤健太郎、片岡凜、兵頭功海、白本彩奈、田辺桃子、谷原七音、池田千尋監督と共に出席。共演俳優から“キンプリ愛”を伝えられる一幕があった。
【写真】キンプリファンのイケメン俳優
公開前日ということで永瀬は「やっぱり前日っていうのが一番緊張する」と明かし「楽しみでもあり、ちょっと緊張しています。鬼緊張してます！」とコメント。永瀬との共演の感想を聞かれた伊藤は「僕はキンプリファンなんです」と口にし、永瀬は「ずっと言ってんのよ（笑）！現場でも『あの曲いいよね』みたいな」と笑った。
永瀬が「なんの曲好きなんやったっけ？」と聞くと、伊藤は「『Theater』。『moooove!!』も好きよ」と回答。伊藤は「お忙しいですから、結構合間合間にダンスを覚えなきゃいけなかったりいろいろある中で、現場のちょっと空いてるところで踊ってたりしているのを見ていて。もしかしたら『Waltz for Lily』のやつ練習してるのかな、とか。ファンとしては贅沢な時間を過ごさせていただきました」と現場での永瀬の様子を明かした。
永瀬は「こっちは必死に鬼をやってんのに、『Theater好き』とか言ってくるから、キンプリに戻らされるのよね（笑）」と回顧し「言ってくれるのはすごく嬉しい。ありがとうございます」と伊藤に感謝した。
また、兵頭は永瀬について「シーンが終わった時とかに、僕の肩をこうやって（ポンポンとして）『お疲れ！』ってやってくれるんです。キュンとしました」と話した。
本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破の人気漫画の実写化。あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼” 鬼龍院玲夜（永瀬）と、家族から愛されず虐げられてきた平凡な女子大生・東雲柚子（吉川）が織りなす究極のラブストーリーを描く。（modelpress編集部）
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◆永瀬廉、共演俳優から“キンプリ愛”明かされる
公開前日ということで永瀬は「やっぱり前日っていうのが一番緊張する」と明かし「楽しみでもあり、ちょっと緊張しています。鬼緊張してます！」とコメント。永瀬との共演の感想を聞かれた伊藤は「僕はキンプリファンなんです」と口にし、永瀬は「ずっと言ってんのよ（笑）！現場でも『あの曲いいよね』みたいな」と笑った。
永瀬は「こっちは必死に鬼をやってんのに、『Theater好き』とか言ってくるから、キンプリに戻らされるのよね（笑）」と回顧し「言ってくれるのはすごく嬉しい。ありがとうございます」と伊藤に感謝した。
また、兵頭は永瀬について「シーンが終わった時とかに、僕の肩をこうやって（ポンポンとして）『お疲れ！』ってやってくれるんです。キュンとしました」と話した。
◆永瀬廉＆吉川愛主演「鬼の花嫁」
本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破の人気漫画の実写化。あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼” 鬼龍院玲夜（永瀬）と、家族から愛されず虐げられてきた平凡な女子大生・東雲柚子（吉川）が織りなす究極のラブストーリーを描く。（modelpress編集部）
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