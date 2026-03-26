King ＆ Prince永瀬廉へ共演俳優が“キンプリ愛”熱弁「ファンとしては贅沢な時間を過ごさせていただきました」【鬼の花嫁】

King ＆ Prince永瀬廉へ共演俳優が“キンプリ愛”熱弁「ファンとしては贅沢な時間を過ごさせていただきました」【鬼の花嫁】