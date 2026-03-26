春のワードローブに最適♡ 人気ブランド・プレスが推薦する【着回しに効く服】4選

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おしゃれの名品って、ときめきも着回し力も叶えてくれる、そんな1枚なはず。そこで今回は、人気ブランド・プレスが推薦する「春の優秀アイテム」を4つご紹介します。こだわり抜いて作られたアイテムたちをチェックして、春のワードローブに備えよ♡

着回しに効く服

人気ブランド・プレスが推薦

お得なセットものや、持っていると着こなし幅が広がるセットアップ、別人級に変身するマルチWayアイテムなど。こだわり抜いて作られた春の優秀アイテムはこの春のワードローブに加えるべき！

Item LILY BROWN

3wayなケープブルゾン

昨年、人気だったケープコートがこの春進化してカムバック。ヴィンテージライクな刺しゅうデザインで華やかな印象に。

プレス・赤澤美衣奈さん

「ケープは取りはずしできる2way仕様になっています。シンプルなショートトレンチとして着るのもオススメで、えりの裏側のタブをとめれば、スタンドカラーとしてのアレンジも！」

エンブロイダリーケープつきコート 31,900円／LILY BROWN ルミネエスト新宿店
ケープがはずれてシンプルなブルゾンに
えりを立ててイメチェン

Item Rirandture

マルチwayジャケット

きちんと見えするレディライクなジャケット。季節の変わり目にもぴったりなニット素材で軽やかな
着心地がポイント。

プレス・KIKIさん

「レースのえりを取りはずすことで、シーンにあわせて印象チェンジが楽しめます。きれいめに着たり、デニムとあわせてカジュアルダウンするなど、着回し力が自慢です」

レースカラーつきジャケット 19,800円／リランドチュール
つけえりとしても活躍

Item SLY

3点セットアップ

あるようでなかったスカーフつきの3点セットが豪華すぎ♡ クラシカルなジャケットは春コーデの引き締め役として大活躍。

プレス・須田ももかさん

「ウエストシェイプしたシルエットのジャケットは、自然とスタイルアップして見えるバランスに。ヘッドスカーフをつけることで、主役級なスタイリングが楽しめます」

ジャケットとショートパンツとスカーフのセット 11,990円／SLY（バロックジャパンリミテッド）
なんとスカーフつき

Item SNIDEL

マルチWayなレイヤードカーディガン

2枚を重ねたときにそれぞれの色がしっかり見えるよう、サイズ感を微妙に変えたセットが優秀♡ さりげない胸元ロゴも高見え。

プレス・山浦まりなさん

「この春はカーデ×カーデのように同じアイテムでのレイヤードが新鮮！2枚のカーデのセットなので、ビスチエのように巻くアレンジ方法もオススメしています」

レイヤードニットカーディガン 15,400円／SNIDEL ルミネ新宿2店
ビスチエ風に巻くのも◎

撮影／林真奈 リース協力／仲田千咲

Ray編集部 副編集長 小田和希子

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