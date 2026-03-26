【漢字クイズ】「廻舘」はなんて読む？この問題に正解できたら天才！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「廻舘」はなんて読む？
「廻舘」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、宮城県にある5文字の地名です。
いったい、「廻舘」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「まわりだて」でした。
宮城県気仙沼市に位置している廻舘。
気仙沼市にある「気仙沼大島」は、「緑の真珠」とも呼ばれる美しい島で、2019年に橋が開通して車でも行けるようになった観光地です。
海岸線の景色や海水浴、自然散策などが楽しめる、気仙沼を代表する自然スポットなんだとか。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『気仙沼観光推進機構』
ライター Ray WEB編集部