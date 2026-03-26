

3月26日 2回戦 東北(宮城)ー英明(香川)

春のセンバツ高校野球。目標のベスト8をかけて香川の英明が2回戦に臨みました。

（記者リポート）

「英明、初めての甲子園2勝をかけた試合がいま始まります」

目標とする甲子園ベスト8まであと1勝の英明。1回表、英明はノーアウト1,3塁で打席には松原。ショートゴロの間に3塁ランナーがホームインして先制します。

（松原蒼真選手の父／松原則禎さん）

「もうちょっとね……タイムリーを打ってほしかったけど、ぜいたくは言えないです。1点取れたんで」

1対1で迎えた4回表。2アウト1,2塁で打席には前田。レフトへのタイムリーヒットで勝ち越しに成功します。

その直後には、キャプテンの池田も。主将の1振りで追加点を入れます。

（池田隼人主将の母／池田正美さん）

「うれしいです。きょうは打ってほしいなと思っていたので」

6回にも得点を重ねます。1アウト満塁のチャンスで太田がライトへの犠牲フライで1点を追加すると。

続いて、第一打席では内野ゴロで先制だった松原が、試合を決定付ける2点タイムリー！ 6対1とします。

（松原蒼真選手の父／松原則禎さん）

「本人も喜んでいるんじゃないですかね。ポテンみたいなヒットが多かったので最後クリーンヒットを打てて良かったと思います」

試合は、大きなリードを作った英明が東北を下し、初夏通じて初の甲子園ベスト8進出を決めました。【英明 6-3 東北（宮城）】

英明は27日、大阪桐蔭と準々決勝を戦います。

（英明／松原蒼真 選手）

「あの打席（6回の2点タイムリー）で真っすぐを捉えられたのは自分の中では大きかったので、あの打席を打てたのは良かった」

（英明／池田隼人 主将）

「ベスト8の目標は達成できたので、そこはうれしいんですけど、次も試合はあるので、そこはしっかり切り替えて、あしたからやっていきたい」