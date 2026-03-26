25日にお笑いタレント・もう中学生さん（43）との結婚を発表した、タレントの恵理さん（32）を日テレNEWS NNNが取材。結婚の決め手や、好きな段ボール作品についてなど聞きました。

恵理さんは、1994年2月15日生まれ。もう中学生さんと同じ長野県の出身です。2010年にモデルとしてデビューし、現在は広告やCM出演、タレント、俳優、ラジオパーソナリティーなど幅広く活動しています。

25日にインスタグラムを更新し「この度、私 恵理は もう中学生さんと結婚いたしました。優しく、穏やかで、お笑いが大好きな彼と、大量のダンボール作品と共に、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います」と報告。

もう中学生さんは、25日に出演したバラエティー『有吉の壁』の動画配信で、恵理さんへのプロポーズの言葉が「空気階段より好きです」だったことを明かしています。

■好きな作品は「でっかい給湯ポット」

――お二人とも長野県出身とのことですが、出会いのきっかけは？

長野県で放送している番組で共演したのが出会いのきっかけです。彼が担当するコーナーでご一緒させていただき、丸一日のロケがとても楽しくて、和やかでいい方だなぁという印象を持ちました。

――プロポーズはどんなふうに？

プロポーズは彼からです。彼らしさ満点の、ダンボールを使ったプロポーズをしてくださりました。指輪ももちろんダンボールです。

――結婚の決め手は何でしょうか？

とにかく優しくて真面目。頼りなさそうに見えるかもしれませんが、意外と頼りがいのあるところ。あと、一緒にいて疲れないってことでしょうか。笑

――恵理さんは東京と長野の二拠点生活とのことですが、今後はもう中学生さんとお二人で二拠点生活を送られるのでしょうか？

東京での生活がメインになります。ですが、これからも地元を大切にしていきたいと思っていますので、長野県には沢山帰りたいですし、長野県でのお仕事も継続していきたいと思っています。

――恵理さんイチオシの段ボール作品は何ですか？

でっかい給湯ポットです。引越し業者さんが大きさに驚いていました！

――今後、お二人でやりたいことなどの展望はありますか

両家族みんなで旅行にいきたいと思っています！

でもとりあえずは、普通に普通の生活をしたいですね！まだちょっと落ち着かなかったり、ゆっくりできる時間はあまりないので、普通の休日を過ごしたいです。ご飯作って一緒に食べて、テレビ観たり、映画観たり、ちょっとお昼寝したり、ぽやんと過ごせる、そんな日を過ごしたいです。

彼はきっと空気階段さんのラジオを途中で聞き始めると思うので、たまには一緒に聴きたいと思います。笑