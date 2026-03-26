高岡市の雨晴海岸で、先週から沖合の女岩まで陸続きになる現象が続いています。なぜ起きているのか、専門家とともに取材してみると、能登半島地震が影響している可能性が浮かび上がってきました。

「珍しい」はずの現象が続く なぜ急に砂地が広がったのか？

県内外からの観光客らで今週もにぎわいを見せる雨晴海岸です。

しかし以前とは違った風景が。海岸から、沖合の女岩まで砂の道が現れているのです。





地元の人はー。「完全につながるのは珍しい。少なくとも私の記憶には、完全につながった記憶はないですね」

女岩までつながった状態が続くことは記憶にないと言います。



なぜ急に砂地が広がったのかー。



この日、調査に訪れたのは、災害地質学が専門で富山湾を研究している富山大学の立石良准教授です。



◆富山大学 立石良 准教授

（計測しながら）「結構距離があるんですね」

「下に流木があるじゃないですか、その流木から岩のところまで。60メートルくらいある」



海岸と沖合の島をつなぐ砂地は専門用語で陸繋砂州、別名 トンボロと呼ばれます。

◆富山大学 立石良 准教授

「海の方から陸に向かって波が押し寄せてくるわけですけど、島って障害物になるので、波が回り込んでくるわけです。島の両側から波が来るのでお互い打ち消し合う、そうすると波が運んできた砂が行き場を失うというかエネルギーを失うのでそこに落ちていく」

能登半島地震の後に砂地が大きく成長したか

波が砂を運び、女岩を回り込んで衝突した波が砂を落として砂州ができる。

この現象そのものは、様々な所で見られますが、立石さんは、雨晴海岸でなぜ急にできたのかに注目します。



国土地理院が公開している航空写真を比較してみると、20年前の2007年と、2019年、2021年は砂地の大きさにあまり大きな変化はありません。一方、能登半島地震の後、おととしの写真は、砂地が大きく成長しています。

◆富山大学 立石良 准教授

「ここまでちゃんと成長したというのは、急に砂の量が増えたというか、持ってこられる砂の量が増えたということが考えられるかなと」



海岸線に下りてみるとーー。



◆立石 准教授

「ここまでなんですね」



以前は行き来できましたが、 現在は県が安全面から立ち入らないよう呼びかけています。



◆立石 准教授

「見た目は完全に海の砂ですね」



立石さんは、おととしの能登半島地震に伴う津波が影響しているのではないかと指摘します。



◆立石 准教授

「何らかの変化があったので、こういう砂州ができたんだろうと。でその大きな変化って何だろうって考えた時に津波っていうのは合理的な説明なんじゃないかなと。地震の時に津波が来て、浅いところの砂も多分大きく動かされたと思うんですね。その後の波で動いていってる今、過程だと思うんですけど」

過去の写真からは春先に砂州が大きくなる傾向があることが分かっています。



冬の荒波で運ばれた砂が春先の今、引き潮とともに姿を現わしたと立石さんは推察します。

女岩とその周辺でくっきりと見える斜めの地層。この辺りの地形は、海底が隆起してできたといいます。



◆立石 准教授

「断層運動の影響だと言われていますけども、だいたい数百万年ぐらい前の海の地層だと言われている。それが隆起してきて今ここで見えている。傾いていると思うんですけど地層が。もともと傾いていたというよりは上がっていく過程で傾いていったという感じです。全体的に言うとここ自体は（隆起を繰り返している）能登半島の一部になります」



風光明媚な雨晴海岸。そこで、自然現象の不思議を目の当たりにできる、春です。



能登半島地震の影響がこんなところに現れたとする立石さんの見解はとても興味深いです。なお、県の伏木港事務所は安全を考慮して、砂州や女岩に立ち入らないよう呼びかけています。