巨人の阿部慎之助監督（４７）が２６日、阪神との開幕戦を前に決意表明。評価を覆すシーズンの幕開けを誓った。

昨季８勝１７敗と大きく負け越した王者といきなり激突する今季の開幕カード。開幕投手にはドラフト１位・竹丸を指名。キーマンにはあえて名前を挙げず、新生ジャイアンツとして一丸で戦っていく覚悟を示した。

前日会見では「タイガースは投打のバランスがしっかりしている」と阪神の印象を語り、「戦って感じるのは選手個々が自分の役割をしっかり分かってる、ゲーム運びもうまい、そういう印象を持っている素晴らしいチームだなと思ってます。注意する選手はね、たくさんいすぎてこの場では控えさせてもらいます」と多くを語らなかった。

また「とにかくチームとしてタイガースに胸を借りるつもり」と静かに闘志を燃やし、「いろいろな評価がありますけど、それを覆すために僕らは準備してきたつもりです。とにかく選手がグラウンドで結果を出す。これだけに集中させてあげたい」と選手らを信じて、グラウンドへと送り出す。

注目のオーダーについて、橋上オフェンスチーフコーチは「いくつか（監督が）悩まれているところがあるみたい」といい、２７日の当日に決定する方針だという。通算で未勝利の阪神・村上が立ちはだかるだけに、「対戦でやられることが特に多かったですから。そこを踏まえながら、それぞれの対策を練りながら」と話すにとどめた。