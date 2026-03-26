イル ビゾンテ日本限定♡スターエンボスで魅せる大人のレザーアイテム

イル ビゾンテから、日本限定の特別なレザーコレクションが登場♡ブランドを象徴するスターモチーフをあしらったデザインは、上質なレザーにさりげない遊び心をプラス。バッグからウォレット、小物まで幅広く展開され、日常使いにもギフトにもぴったりなラインナップです。洗練されたデザインと機能性を兼ね備えた、新たな魅力に注目です。

星モチーフが映える限定デザイン

「STAR EMBOSSED LEATHER」は、クラシックなレザーにスターモチーフをエンボス加工で施した日本限定コレクション。

カラーは「グレー」「ブラック」「オリーブ」の3色展開で、落ち着いた中にも個性が光る仕上がりに。

シンプルながら存在感のあるデザインで、大人のスタイルにさりげないアクセントを添えます。

リラックマとearth music&ecologyが夢の共演♡大人かわいい全7型

バッグから小物まで豊富な展開

CrossbodyBag[54262304211]

価格：49,500円(税込)

LongWallet[54262305440]

価格：59,400円(税込)

Wallet[54262307941]

価格：47,300円(税込)

CardCase[54262306160]

価格：14,300円(税込)

そのほか、キーリング付きカードケースや仕切り付きカードケースなど、機能性に優れたアイテムも豊富に揃います。

ユニセックスで使えるミニマルなデザインは、性別を問わず楽しめるのも魅力。コンパクトなサイズ感で持ちやすく、日常使いにもぴったりです。

色違いで揃えてさりげなくペアコーデを楽しむのもおすすめ。上質なレザーの風合いが、使うほどに愛着を深めてくれます。

特別感あふれる限定レザーをチェック♡

2026年4月1日（水）より発売される本コレクションは、イル ビゾンテならではのクラフトマンシップと遊び心が詰まった特別なライン。全国の店舗とオンラインストアで展開されるので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡日常に寄り添う上質なレザーアイテムで、ワンランク上のおしゃれを楽しんでみてください♪