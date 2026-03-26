黒部市の武隈市長はきょう定例会見を開きました。自らのパワーハラスメントの有無などを調査する第三者委員会設置の方針を示していることについて、誰が委員を選定するかなどは「よく考える必要がある」と述べるにとどまりました。



武隈市長は、市の管理職が対象のアンケートで半数以上が「市長からハラスメント行為を受けた」と答えたのに対し、調査を行う第三者委員会を設置する方針を、きのう示しました。しかし管理職全員がアンケートの当事者となっていることから、誰が委員を選ぶのか事務局はどこに置くのかなど課題が多くあります。





委員の選定について武隈市長は。◆黒部市 武隈市長「（アンケートに）誰が答えたとかどう答えたとか、私が知る由もない状態の中での限界があるので、誰が選んだとしても選ばれた人が第三者性があるということが大事なんじゃないかと思う」一方で委員会設置には時間がかかるとみられ、武隈市長が立候補を表明している来月5日告示の黒部市長選挙までには間に合わない見通しです。Q.再選を果たされなかった場合でも第三者委員会の調査は受けるべきだとご自身では考えているか?◆黒部市 武隈市長「それは今は、今はそこまで頭が回っていないという状況です」武隈市長は、きのう第三者委員会の設置を表明した際にはこう話していました。◆（きのう）武隈市長「（パワハラが）認定されればしかるべき責任を取るということになると思います」市は委員の選定や運営など設置の手法について検討しています。