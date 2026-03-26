ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃的なコスチュームを投稿した。

青を基調とした肩出しウエアを着用。ファスナーをヘソの上まで大胆に下げ、98センチのバストを開放した。さらに胸元を広げて露出し、ウインクショットも披露。「好きになれ！」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「青色ぽち様大好きだああああ」「わーおビッグで最高」「エロ可愛い」「美しすぎる」「もうメロメロです」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。ゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。