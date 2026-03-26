一部改良で大進化した「bZ4X」

トヨタ初のBEV（バッテリー電気自動車）となる「bZ4X」。2025年10月に大幅改良が行われ、さらに進化した新型が発売されています。



どのようなモデルなのでしょうか。

bZ4Xは、2022年にデビュー。トヨタならではの電動化技術と実用性、そしてSUVらしい走破性を兼ね備えたBEVです。

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車名にある「bZ」は“beyond Zero”の略称で、「ただのゼロ・エミッションを超えた価値を創造する」という想いが込められています。

bZ4Xの開発にはスバルも参加し、電気自動車専用のプラットフォーム「e-TNGA」を共同開発。さらにスバルのAWD（四輪駆動）技術も活用し、bZ4Xの基本性能を大幅に向上させています。

ボディサイズは全長4690mm×全幅1860mm×全高1650mmで、ホイールベースは2850mmとなっています。

パワートレインは、フロントモーターのみのFWD（前輪駆動）と前後モーターのAWDのふたつを設定。AWD車にはスバルの四輪制御システム「X-MODE」と「グリップコントロール」を搭載しています。

フロントマスクはbZ4Xで初採用され、現在はすっかりお馴染みになった「ハンマーヘッド」デザインを採用。スポーティな雰囲気を持つSUVに仕上がっています。

今回の改良ではこのハンマーヘッドデザインを強調するようにランプも変更。ハンマーヘッドは別体で光るようになり、洗練されたイメージを与えます。

インテリアでは「トップマウントメーター」が特徴的です。視線を大きく動かさずに情報を確認でき、安全運転にも貢献しています。中央の12.3インチディスプレイも視認性抜群です。

改良型では全体的に水平なデザインとしたことで、スッキリとした印象に。センターコンソールまわりの低配置化やスイッチ類の配置変更が行われています。

また、センターコンソールには2基のスマートフォンワイヤレスチャージャーを搭載。利便性を高めています。

さらにデザインだけでなく、パワートレインのアップデートや航続距離の伸長、充電時間の短縮化、乗り心地の向上も図られました。

今まではバッテリー容量は71.4kWhのみでしたが、新たに57.7kWhと74.7kWhの2つ容量のバッテリーが追加されています。

バッテリーのセル数も増え、モーターとインバータを一体化したeアクスルのエネルギーロスを約40％も削減。電費の大幅向上を実現しました。

航続距離も大幅に伸び、上級の「Z」グレードの一充電航続可能距離（WLTCモード）では、改良前が559km（AWDは540km）だったのに対し、改良モデルでは746km（AWDでは687km）と200km程度の伸びをみせています。

また、事前にバッテリーを予熱する機能「バッテリープレコンディショニング」も搭載。気温が低い状態でもバッテリーを傷めずに急速充電が可能になりました。

システム出力は、今まではFWDモデルが150kW（約204馬力）、AWDモデルは160kW（約218馬力）だったのに対し、改良後ではFWDモデルにベーシックな123kW（約167馬力）仕様と、165kW（約224馬力）の高性能バージョンの2タイプが追加設定されています。

AWDモデルではフロントのeアクスルの出力が倍近く強化され、252kW（約342馬力）を発生させます。

0-100km／h加速では1.8秒速くなった「5.1秒」をたたき出しています。

さらには回生ブレーキの減速度がパドルシフトで4段階に調整ができるようにアップデートされています。

新型bZ4Xのラインナップは、ベーシックの「G」とハイグレードZの2種類。GがAWDのみ、ZがFWDとAWDの設定です。新型bZ4Xの販売価格（消費税込）は480万円から600万円。

従来モデルと比べ、最大70万円の値下げを実現した改良モデルは、さらに注目度の高いクルマとなりました。

未来的で洗練された内外装、EVならではの静かでパワフルな走り、そして先進性と実用性を兼ね備えた電気自動車SUVである新型bZ4X。トヨタの最新技術がより体感できるモデルに仕上がっています。