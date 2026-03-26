【義母サブスク？合鍵にキレた俺】雨の中、待つこと30分「…合鍵使います」＜第6話＞#4コマ母道場
義母が合鍵を使って、勝手に家に入っていたら……？ 嫁姑問題では、よく耳にするトラブルですよね。けれど今回のケースは少し違います。合鍵を使って家に入ってしまったのは、なんと妻の実母。しかも、旦那さんが不在のときでした。怒りをあらわにする旦那さんに対し、妻は何を思い、どう答えるのでしょうか。
第6話 急な雨。待っているのも限界で……【母の気持ち】
【編集部コメント】
自宅にいるはずだったケンタさんは留守でした。近所であればすぐに帰ってくる……そう思って待っていたお母さんでしたが、さすがに雨で濡れた子どもたちと外で待つのは大変ですよね。なかなか帰ってこないケンタさんにしびれを切らし、かといって勝手に入るのもどうかと思い電話しましたが、結局ケンタさんはなかなか帰ってきません。子どもたちの体調も心配ですし、そもそもケンタさんの子どもの面倒も見ているという手前、何かあったら大変です。お母さんは合鍵でリカさんの自宅に入ったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第6話 急な雨。待っているのも限界で……【母の気持ち】
【編集部コメント】
自宅にいるはずだったケンタさんは留守でした。近所であればすぐに帰ってくる……そう思って待っていたお母さんでしたが、さすがに雨で濡れた子どもたちと外で待つのは大変ですよね。なかなか帰ってこないケンタさんにしびれを切らし、かといって勝手に入るのもどうかと思い電話しましたが、結局ケンタさんはなかなか帰ってきません。子どもたちの体調も心配ですし、そもそもケンタさんの子どもの面倒も見ているという手前、何かあったら大変です。お母さんは合鍵でリカさんの自宅に入ったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙