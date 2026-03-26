【義母サブスク？合鍵にキレた俺】雨の中、待つこと30分「…合鍵使います」＜第6話＞#4コマ母道場

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義母が合鍵を使って、勝手に家に入っていたら……？　嫁姑問題では、よく耳にするトラブルですよね。けれど今回のケースは少し違います。合鍵を使って家に入ってしまったのは、なんと妻の実母。しかも、旦那さんが不在のときでした。怒りをあらわにする旦那さんに対し、妻は何を思い、どう答えるのでしょうか。

第6話　急な雨。待っているのも限界で……【母の気持ち】



【編集部コメント】

自宅にいるはずだったケンタさんは留守でした。近所であればすぐに帰ってくる……そう思って待っていたお母さんでしたが、さすがに雨で濡れた子どもたちと外で待つのは大変ですよね。なかなか帰ってこないケンタさんにしびれを切らし、かといって勝手に入るのもどうかと思い電話しましたが、結局ケンタさんはなかなか帰ってきません。子どもたちの体調も心配ですし、そもそもケンタさんの子どもの面倒も見ているという手前、何かあったら大変です。お母さんは合鍵でリカさんの自宅に入ったのでした。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙