2024年、聖籠町の空き家の敷地から男性の遺体が見つかった事件で、一審で懲役20年の判決を受けた34歳の被告が控訴を取り下げていたことが分かりました。



2024年10月、新潟市の男性を殺害し聖籠町の空き家に遺体を遺棄したとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われていた小山大輔被告(34)。2026年1月、新潟地裁から懲役20年の判決を言い渡されました。



小山被告は、2月に東京高裁に控訴していましたが、3月18日付で取り下げました。弁護士によりますと「身辺整理の時間をつくるために控訴していた。判決に不服はなかった」と話しています。