男子ゴルフ前澤杯が本戦4日間を“無料開放” ハイパーカー＆ラウンドガールも登場
＜前澤杯 MAEZAWA CUP 事前情報◇26日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）＞実業家の前澤友作氏が企画し、日本ゴルフツアー機構（JGTO）が共催する「前澤杯 MAEZAWA CUP 2026」の本戦（4月23日〜26日）が、観戦無料で開催されることが決まった。
【写真】総額20億円超!? 前澤杯のスーパーカーがヤバい
同大会は「男子ゴルフ界に活気を」という理念のもと、プロアマ戦の参加チケットを販売し、その収益を賞金や運営に還元する“経済が回る大会”として昨年初開催。ラウンドガールの帯同やハイパーカー展示など、従来のトーナメントの枠を超えた演出が話題を呼んだ。2年目の今大会もその路線を踏襲。4月13日から22日まで行われるプロアマ戦（1組100万円〜）に加え、数億円規模のハイパーカー展示、100人のラウンドガール帯同など、多彩なコンテンツが予定されている。そして本戦は、より多くの人に観戦機会を提供するため“完全無料化”。最大2万人の来場を見込み、ゴルフ観戦経験のない層にも門戸を開く。会場となるのは、通常は一般開放されていない前澤のプライベートコース『MZ GOLF CLUB』。トッププロのプレーを間近で体感できる機会となる。出場は100人で予選カットなしのストロークプレー。賞金総額は最大2億円、優勝賞金は最大4000万円を予定している。観戦には公式サイトでの事前登録が必要で、4月上旬から受付開始予定。1日あたりの入場者数には上限が設けられ、定員に達し次第締め切られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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男子ゴルフツアーを運営する新会社設立 150〜200億円を投じて改革へ
渋野日向子ら出場 米女子ツアー組み合わせ
国内女子ツアー宮崎大会 組み合わせ
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