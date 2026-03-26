ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７３、伊９３ｂｐ　中東情勢めぐる警戒感で拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:31時点）（%）
ドイツ　　　　3.021
フランス　　　3.747（+73）
イタリア　　　3.949（+93）
スペイン　　　3.55（+53）
オランダ　　　3.162（+14）
ギリシャ　　　3.906（+89）
ポルトガル　　　3.5（+48）
ベルギー　　　3.647（+63）
オーストリア　3.356（+34）
アイルランド　3.293（+27）
フィンランド　3.35（+33）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）