ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７３、伊９３ｂｐ 中東情勢めぐる警戒感で拡大
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７３、伊９３ｂｐ 中東情勢めぐる警戒感で拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:31時点）（%）
ドイツ 3.021
フランス 3.747（+73）
イタリア 3.949（+93）
スペイン 3.55（+53）
オランダ 3.162（+14）
ギリシャ 3.906（+89）
ポルトガル 3.5（+48）
ベルギー 3.647（+63）
オーストリア 3.356（+34）
アイルランド 3.293（+27）
フィンランド 3.35（+33）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:31時点）（%）
ドイツ 3.021
フランス 3.747（+73）
イタリア 3.949（+93）
スペイン 3.55（+53）
オランダ 3.162（+14）
ギリシャ 3.906（+89）
ポルトガル 3.5（+48）
ベルギー 3.647（+63）
オーストリア 3.356（+34）
アイルランド 3.293（+27）
フィンランド 3.35（+33）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）