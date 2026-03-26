通貨オプション ボラティリティー ドル関連の１週間が上昇、中東リスク長期化を警戒 通貨オプション ボラティリティー ドル関連の１週間が上昇、中東リスク長期化を警戒

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通貨オプション ボラティリティー ドル関連の１週間が上昇、中東リスク長期化を警戒

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 8.97 9.13 7.44 9.25

1MO 9.05 7.65 7.64 8.13

3MO 9.54 7.24 8.37 8.20

6MO 9.54 7.08 8.57 8.14

9MO 9.60 7.13 8.72 8.21

1YR 9.57 7.20 8.80 8.24





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 8.46 13.44 9.26

1MO 8.42 11.45 8.26

3MO 9.21 11.03 8.23

6MO 9.40 10.62 8.20

9MO 9.55 10.55 8.29

1YR 9.58 10.48 8.36

東京時間18:28現在 参考値



ユーロドルなどドル関連の１週間ボラティリティーが１カ月以降を上回る水準となっている。ユーロドルは１週間が９％台乗せ、１カ月以降は７％台での推移。米国はイランに対して１５項目の停戦案を提示した。一方、イラン革命防衛隊も対抗して５項目の条件を示している。いずれも相手方には受け入れがたい内容となっており、市場では紛争の長期化に対する警戒感が再燃している。

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