株式会社アストロスケールは2026年3月25日、商業デブリ除去実証衛星「ADRAS-J（アドラスジェイ）」の軌道降下運用を開始したと発表しました。アストロスケールによると、ADRAS-Jは世界で初めて実際のスペースデブリへの接近と近距離からの撮影に成功した衛星です。現在は5年以内に自然落下し大気圏へ再突入できる軌道まで高度を下げており、今後も軌道降下を続けたのち、最終的には大気圏で燃え尽きる予定です。

【▲ 観測対象のスペースデブリである「H-IIA」ロケット15号機の上段に接近する商業デブリ除去衛星「ADRAS-J」の想像図（Credit: Astroscale）】

打ち上げから293日、複数の世界初を含む成果を挙げたミッション

ADRAS-Jは、JAXA（宇宙航空研究開発機構）が進める「商業デブリ除去実証（CRD2：Commercial Removal of Debris Demonstration）」フェーズIの実証衛星として、アストロスケールが開発・運用を担いました。対象物体に安全かつ精密に接近するRPO（Rendezvous and Proximity Operations：ランデブ・近傍運用）技術の確立を目的としています。

ADRAS-Jは2024年2月18日、Rocket Lab（ロケットラボ）の「Electron（エレクトロン）」ロケットにより、ニュージーランド・マヒア半島から打ち上げられました。対象デブリは、2009年1月に温室効果ガス観測技術衛星「いぶき（GOSAT）」を打ち上げたH-IIAロケット15号機の上段で、全長約11m、直径約4m、重量約3トンの大型物体です。

2024年4月にはデブリの後方数百mまで接近し、近距離から撮影した画像を公開しました。5月にはデブリから約50mの距離での定点観測、7月には同じく約50mの距離を保ちながら外観全体を撮影する周回観測にも成功しています。これら一連の運用を通じて、非協力物体に対する接近・観測技術の実証が進められました。

約15mまでの接近と安全機能の実証

さらにアストロスケールは独自ミッションとして、CRD2フェーズIの範囲を超える接近にも挑みました。2024年11月30日には、デブリのPAF（Payload Adapter Fitting：ロケットと衛星をつなぐ構造）の下方約15mまで接近し、相対的な距離と姿勢を一定時間維持することに成功しています。

この接近中には、デブリとの相対姿勢制御の異常が検出され、FDIR（Failure Detection Isolation and Recovery：異常検知・隔離・復旧）機能が作動しました。これによりADRAS-Jは自律的に安全な距離まで退避しており、万が一の事態に備えた衝突回避機能が軌道上で正しく動作することも確認されています。

約293日間のミッション期間を通じてADRAS-Jが取得したデータや運用知見は、次のステップとなる「ADRAS-J2」に引き継がれます。アストロスケールによると、PAFの状態に大きな損傷がないことも確認されており、今後の捕獲ミッションに向けた重要な知見が得られたとしています。

【▲ アストロスケールの商業デブリ除去実証衛星「ADRAS-J」が2024年6月に撮影した観測対象の大型デブリ（H-IIAロケット15号機の上段）（Credit: Astroscale）】

【▲ アストロスケールの商業デブリ除去実証衛星「ADRAS-J」が2024年7月16日の周回観測で撮影した観測対象の大型デブリ（H-IIAロケット15号機の上段）の連続画像。撮影順は左上→右上→左下→右下（Credit: Astroscale）】

次は「捕獲」へ、ADRAS-J2が2027年度に打ち上げ予定

ADRAS-J2はCRD2フェーズIIとして、ADRAS-Jが接近・観測したのと同じデブリをロボットアームで捕獲し、軌道から離脱させることを目指すミッションです。2027年度の打ち上げが予定されており、現在は機体の開発と試験が進められています。

これが実現すれば、日本発の世界初となるデブリ除去実証につながる可能性があります。ADRAS-Jが示した接近・観測技術の成果は、今後の本格的なデブリ除去へ向けた重要な一歩といえそうです。

文・編集／sorae編集部