男子ツアーを統括する日本ゴルフツアー機構（JGTO）と日本産業推進機構（NSSK）による国内男子ツアーの運営会社「株式会社ジャパン・プロゴルフツアー（J―TOUR）の設立会見が26日、都内のホテルで行われた。

来季からJGTOは競技・選手の管理に特化。新会社が男子ツアーの運営及び事業面を担う。日系投資ファンドのNSSKのバックアップを得て、ツアー再生に臨むことになったJGTOの倉本昌弘副会長は「NSSKという経営のプロに伴走していただけることで、我々JGTOは本来の使命である競技・選手管理、そして次世代の育成に100％注力できます。同時に日本の若い選手が早い時期に海外に挑戦できる道筋も確固たるものにできます。JGTOが最高の競技、選手を育ててJツアーがその魅力を最大限に拡張し、未体験の熱狂を社会に届けます。今回の新体制は、これまでの男子ツアーの歩みを力強い未来へとつなぐ前向きな変化です」と意義を語った。

NSSKはその“再生費用”として当初、最大150億円の投資を想定していたが、規模はさらに大きくなりそうだ。NSSKの津坂純代表取締役は「日本で一番大きいスポーツ産業は、経済貢献ではゴルフ。競技人口は800万人で、スポンサーの立場からすれば宝の山です。日本の男子ツアーは世界水準の競技資産。でも、その価値がうまく生み出されていない。男子ツアーの仕組みを変えることで、それが実現するのではないか。5年、10年、もしくは15年かかかるかもしれないが、ゴルフの将来を改革していこう、良いものにしていこう、夢のあるものにしていこうということで決めたことです。（当初の）企画の時期には（投資に）100〜150億という話をしていた。でも150〜200億円は必要だよねという話になった。もちろんこれはスポンサーの資金を除いた額」と必要であれば巨額の投資も惜しまない姿勢を打ち出した。

そのバックアップ態勢は着々と築かれつつある。NSSKの仲介で、来季からツアーのアンブレラ・スポンサー（ツアー全体の冠スポンサー）に「みずほフィナンシャルグループ」がつくことも決まり、同社の役員も会見に同席した。

男子の知名度と魅力アップのため、地上波での全試合のテレビ中継やインターネット配信による全試合のライブ放送も来季から実現できるように、同時進行で調整を進めている。さらに選手のパフォーマンス向上のため、今季から下部ツアーのACNのプレーフィーやレギュラーツアーの会場での選手の食事代も新会社がカバーする方向で準備が進められている。

新選手会長に就任した阿久津未来也は「本当に楽しみでしかありません。男子も若手が活躍する時代になり、そこにJツアーが入っていただけるということで、選手が海外に羽ばたいていけるチャンスが増えるんじゃないかと思っています」と期待を込めた。

また来季はJツアーが新たに2試合の開催を予定していることも明らかにされた。現在22あるツアーの試合数が24試合に増えることになり、男子ツアーが一気に華やかなツアーに代わる可能性が出てきた。