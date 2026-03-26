【ジョナサン】おこさまメニュー半額＆おこさまソフト99円に！パパママ必見″春休みの神クーポン″は4月5日まで。
ファミリーレストラン「ジョナサン」の公式Xアカウント（＠jona_official_）は、2026年4月5日まで使えるクーポンを配信中です。
おこさまメニュー7品が"半額"になるほか、おこさまソフトが99円で食べられます。店内飲食限定です。
うどん＋ソフトクリームで345円
対象商品を紹介します。
＜494円→246円＞
・おこさまパンケーキ
・おこさまうどん（果汁ゼリー付き）
・おこさまらーめん（果汁ゼリー付き）
＜659円→329円＞
・おこさまハンバーグ
・おこさまおにぎりプレート
・おこさまフライドチキン
・低アレルゲンおこさまカレー（果汁ゼリー付き）
上記の7品には、いずれもおもちゃがもらえるガチャコインが付いています。
また、通常242円の「おこさまソフト」は半額以下の99円に。上記のおこさまメニューと一緒に注文しても、345円〜428円とお手頃です。春休みの外食に活用してくださいね。
なお、店舗により価格が異なる場合があります。
※画像はジョナサンの公式Xアカウント（＠jona_official_）より
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）