Suspended 4thが、ニューシングル『SUNBURST』を4月22日にリリースする。

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王道の“サスフォー節”をよりブラッシュアップさせたタイトルトラック「SUNBURST」と、“過渡期”での経験が最良の形で生かされた「My Syntax」の新曲2曲が収録された本作は、新たな反撃の狼煙と呼ぶに相応しい攻めの姿勢が貫かれた作品だ。

「SUNBURST」のHiromu Fukuda（Ba）による豪快なスラップベースと吉村建太郎（Dr）がタイトに叩き出すビートは、イントロの時点で「これぞサスフォー！」と叫びたくなるようなサウンドに。そこにSeiya Sawada（Gt）が奏でるフリーキーなギタープレイと、全編英詞によるKazuki Washiyama（Gt/Vo）のリズミカルかつ艶やかなボーカルが重なることで、このバンドにしか生み出せないグルーヴとなっている。

「My Syntax」も近年のSuspended 4thらしく、クラシックロックとモダンなオルタナティブロックの魅力を兼ね備えた作風で、ライブ映えする1曲に仕上がっている。日本語と英語をリズムよく連ねた歌詞とそれを吐き捨てるように歌うWashiyama、随所に引っ掛かりを感じながらも疾走感の強さが際立つSawadaのギターリフ、ブーストのかかったサウンドで紡ぐFukudaのベース、そんな癖の強いプレイヤーたちを芯の通ったパワフルなプレイで牽引する吉村のドラム。たった2分という短い尺の中で、それぞれが持ち前の個性を発揮させている。

また、本作にはインストゥルメンタルバージョンも収録されており、色々な角度から“脂の乗った今のSuspended 4th”を味わうことができる1枚となっている。本作のフィジカルはSuspended 4thオフィシャルストアとPIZZA OF DEATHメールオーダーサービス、ライブ会場で発売され、バンドオフィシャルストアではTシャツバンドルセットでも発売される。デジタルは各種プラットフォームで配信予定だ。

さらに、5月より東名阪ツアー『SUNBURST TOUR』の開催も決定。オフィシャルFC『BACKYARD CLUB』では、本日よりチケット先行がスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）