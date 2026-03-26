

大阪6月限

日経225先物 53220 -260 （-0.48％）

TOPIX先物 3616.5 -4.0 （-0.11％）

※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示



日経225先物（6月限）は前日比260円安の5万3220円で取引を終了。寄り付きは5万3390円と、シカゴ日経平均先物（5万3640円）にサヤ寄せすることなく売りが先行した。直後につけた5万3250円を安値に上へのバイアスが強まり、前場中盤にかけて5万3920円まで上げ幅を広げる場面もみられた。買い一巡後は5万3700円～5万3900円辺りの高値圏で保ち合いを継続。しかし、前場終盤にかけてレンジを下抜けると、一気に5万3100円辺りまで売られる展開になった。



ランチタイムで買い戻され、後場の取引開始時には5万3500円まで回復。その後は5万3250円～5万3350円処のレンジで推移していたが下へのバイアスが強まり、5万2910円まで下落幅を広げた。ただ、終盤にショートカバーが入り、5万3220円に下げ幅を縮めて終えた。



日経225先物は、米国とイランの停戦交渉の先行き不透明感からショートが先行する形となった。前場中盤にかけて切り返したものの、5万4000円接近で上値の重さが意識されるなか、NYダウ先物、ナスダック100先物の下げがロング解消を誘ったようである。



またトランプ米大統領が、原油相場が1バレル＝200ドルに到達した場合の影響を分析していると報じられた。イラン戦争の長期化の可能性を視野に入れた評価の一環であり、予測ではないと説明しているようだが、ショートを仕掛けるトリガーになった。



これにより支持線として意識されていた75日移動平均線（5万3220円）を割り込んできたことも、ショートを強めたようである。ただし、ボリンジャーバンドの-1σ（5万2900円）まで下げた後は75日線水準で攻防をみせており、終盤にかけてショートカバーに向かわせた形だろう。



引き続き-1σと75日線辺りを支持線とした押し目狙いのロング対応となりそうだ。ただ、75日線は緩やかながら上向きだが、バンドは下向きでの推移となる。75日線が抵抗に変わるようだと、-1σと‐2σ（5万0630円）とのゾーンに移行する可能性もあるため、押し目狙いのロングを慎重にさせるだろう。



一方で、75日線が支持線として機能するようだと、13週線（5万4140円）と25日線（5万4900円）とのレンジになりそうだ。



NT倍率は先物中心限月で14.71倍に低下した。一時14.82倍まで上昇する場面もみられたが、-1σ（14.78倍）に上値を抑えられる形になり、-2σ（14.67倍）とのレンジ内での推移が続いた。下向きのトレンドによりNTショートに振れやすいものの、引き続きスプレッドは狙いにくい状況である。



手口面（6月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万2001枚、ソシエテジェネラル証券が6928枚、バークレイズ証券が6186枚、サスケハナ・ホンコンが2800枚、ゴールドマン証券が2000枚、モルガンMUFG証券が1383枚、JPモルガン証券が1155枚、野村証券が959枚、ビーオブエー証券が952枚、SBI証券が943枚だった。



TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が2万0690枚、ABNクリアリン証券が1万6680枚、バークレイズ証券が1万4054枚、モルガンMUFG証券が6868枚、JPモルガン証券が6747枚、ゴールドマン証券が5915枚、ビーオブエー証券が2916枚、サスケハナ・ホンコンが2106枚、野村証券が1716枚、シティグループ証券が1276枚だった。



株探ニュース

