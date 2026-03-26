　26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円安の5万3000円と急落。日経平均株価の現物終値5万3603.65円に対しては603.65円安。出来高は2934枚となっている。

　TOPIX先物期近は3603.5ポイントと前日比13ポイント安、TOPIXの現物終値比は39.3ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53000　　　　　-220　　　　2934
日経225mini 　　　　　　 53000　　　　　-235　　　 53644
TOPIX先物 　　　　　　　3603.5　　　　　 -13　　　　4744
JPX日経400先物　　　　　 32635　　　　　-185　　　　　75
グロース指数先物　　　　　 689　　　　　　-1　　　　 367
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース