日経225先物：26日19時＝220円安、5万3000円
26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円安の5万3000円と急落。日経平均株価の現物終値5万3603.65円に対しては603.65円安。出来高は2934枚となっている。
TOPIX先物期近は3603.5ポイントと前日比13ポイント安、TOPIXの現物終値比は39.3ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53000 -220 2934
日経225mini 53000 -235 53644
TOPIX先物 3603.5 -13 4744
JPX日経400先物 32635 -185 75
グロース指数先物 689 -1 367
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3603.5ポイントと前日比13ポイント安、TOPIXの現物終値比は39.3ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53000 -220 2934
日経225mini 53000 -235 53644
TOPIX先物 3603.5 -13 4744
JPX日経400先物 32635 -185 75
グロース指数先物 689 -1 367
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース