26日(木)はスッキリしない天気で、とくに午前中は広い範囲で雨が降りました。今夜このあとも、中越と下越を中心ににわか雨がありそうです。これからお帰りの方は急な雨に注意ください。



一方、27日(金)は天気が回復に向かいそうです。



◆27日(金)午前9時の予想天気図

はじめ低気圧周辺の雲がかかりますが、次第に日本海に中心を持つ高気圧に覆われてくるでしょう。このため天気は回復傾向ですが、はじめのうちは雨の降るところもありそうです。



◆今後の天気の移り変わり

26日(木)夜9時の佐渡は晴れ間がありますが、上中下越はあちらこちらで雨が降るでしょう。夜間も厚い雲に覆われますが、雨の範囲は次第に狭くなるでしょう。



27日(金)朝は雲の多い天気で、下越を中心ににわか雨の可能性があるため注意ください。その後は天気が回復し、日中は日差しが届くでしょう。夜も広く晴れて傘いらずの天気になりそうです。



ただ、晴れたあとも気温の上がり方はにぶそうです。



◆27日(金)の予想最高気温

予想最高気温は13℃前後の予想で今日と比べるとやや高いところが多くなりますが、佐渡市などでは今日より若干低くなるところもありそうです。



日差しが届くところでもポカポカというほどではなさそうなため、服装選びは気をつけましょう。