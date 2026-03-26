いよいよ３月２７日に迫ったファイターズの開幕戦。



リーグ優勝、そして日本一を目指す新庄監督と伊藤大海投手が意気込みを語りました。



（新庄剛志監督）「ことしにかける思いは強いので。開幕から６連勝するつもりでやっていきます」



２７日に福岡で行われるファイターズの開幕戦。



新庄監督はソフトバンク・小久保監督と会見に臨み、意気込みを語りました。





（新庄剛志監督）「誰を使っても活躍してくれるので。あすのスタメンは誰でいくかまだ決めていないですけど、小久保監督が『マジか！』となるようなオーダーを組めたらいいなと思います」（小久保裕紀監督）「新庄監督になって５年目、すべての面において集大成。育ててきた選手がいよいよ脂がのってきている。この２年の対戦成績はほぼ五分。強敵には間違いない」

開幕投手は伊藤大海投手と公表していた新庄監督は…



（新庄剛志監督）「きのうから伊藤くんが歯が痛いということで…細野くんでいきたいと思います」



（小久保裕紀監督）「ほんとに？ウソ？」



（新庄剛志監督）「伊藤投手でいきたいと思います」



Ｑ.伊藤投手はＷＢＣで？



（新庄剛志監督）「打たれましたよね。帰ってきて伊藤くんが監督室に入ってきた瞬間に、『僕で大丈夫ですか？』みたいな顔をちょっとしたんですけど、『いやお前でいく』と。２人でここまでつくり上げてきたものを開幕ですべて出し切ってくれと。悔しさもあると思うので期待しています。ことしも最後までわからないが、上には立ちたい」



シーズンを占う初戦に先発する伊藤投手はー



（伊藤大海投手）「帰国して１日目でまだメンタル的にも回復していない状態で、自信なさげに監督室入っていきましたけど、監督が信用しきってくれた。それもあって気持ちをしっかり切れ替えられたので感謝しています。勝つ以外の選択肢はない。いつも通りファイターズの野球をするだけ」



１０年ぶりのパ・リーグ制覇に悲願の日本一へ。



ファイターズの戦いが始まります。