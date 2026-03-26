歌手の浜崎あゆみさんが3月25日、自身のインスタグラム・ストーリーズを更新。数年ぶりだというコンビニエンスストアでの“迷子”エピソードを公開し、反響を呼んでいます。



【写真を見る】【浜崎あゆみ】 数年ぶりのコンビニで“パニック”「入り口から詰んだ」 2023年以来の来店を「わたし化石かよ」と自虐





投稿によると、浜崎さんはリハーサル初日を終え、意気揚々とコンビニへ入店したものの、「勝手が分からず立ち尽くしています」と告白。青いオーバーサイズのジャケットにキャップというラフなスタイルで、陳列棚を前に困惑するシュールな後ろ姿を披露しました。







浜崎さんは、前回の来店がいつだったか思い出せないほどコンビニとは疎遠だったようで、「コンビニ前回いつ行ったか忘れたけど…」と、同行スタッフとの過去の記憶を回想。







続けて、「そんな初級の自分が何を勘違いしたのかいきがって先頭きって入った」ものの、「今日のコンビニはUFOキャッチャーと並んでてまじで入り口から詰んだ（笑）」と驚きを露わに。入店早々にシステムが分からず「誰か助けて下さい 私を追い越して下さい 本当にごめんなさいと思った」と、自虐を交えて当時のパニックを綴りました。







さらに、その後の投稿では、過去の自身の写真を確認したところ、実際には2023年だったことが判明。「前回のコンビニこれだ！」「2023年だった笑」「わたし化石かよ」と記し、数年の月日を「大昔」のように感じる自身の浮世離れした感覚に、自らツッコミを入れていました。



【担当：芸能情報ステーション】