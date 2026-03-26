「イギリスで高い評価」元神風特攻隊の画家・故吉田堅治さんロンドンで個展　ウクライナ・中東緊迫の今響く「いのち」と「平和」への願い

ロンドン中心部にあるオクトーバー・ギャラリーで、元神風特攻隊員で画家の吉田堅治さんの個展が開かれている。

吉田さんの作品はヨーロッパを中心に高い評価を受けてきた。ウクライナや中東情勢が緊迫する中、平和を訴える吉田さんのメッセージが改めて響いている。

日本人で初めて大英博物館で個展

吉田堅治さん（1924〜2009）は、大阪府池田市に生まれた日本人画家だ。

19歳で神風特攻隊に動員されて訓練を受けた経験を持ち、その戦争体験はその後の創作活動に大きな影響を与えた。

彼の作品には一貫して「命の尊さ」と「平和への願い」が込められていて、多くの代表作には「La Vie（いのち）」というタイトルが付けられている。

生前には日本人として初めて大英博物館で個展を開催するなど、ヨーロッパを中心に高い評価を受けてきた。

作品では人種や文化など、さまざまな“色”が混ざり合うと黒になるという象徴的な表現が用いられている。

さらに日本の漆に金箔や銀箔を組み合わせることで、筆で描いたような和の質感も生み出している。

元特攻隊員として「平和こそ最高の美」

吉田さんの作品は、特にロンドンで長年にわたり注目を集めてきた。

1993年には日本人で初めて大英博物館で個展を開催し、その後もオクトーバー・ギャラリーが繰り返し展示を続けている。なぜロンドンでこれほど注目を集めているのか？

その背景には、吉田さんの生い立ちがある。

特攻隊として訓練を受けながら、出撃前に終戦を迎え、焼け野原となった故郷を目の当たりにしたとき、「銃を手に取るのではなく、筆を取れ」という美術の師の言葉を思い出したという。

以後、自身の体験と思いを後世に伝えるため、絵を描くことを決意した。

吉田さんは生前『「いのち」は「平和」あってこそ最高に働き輝く、「平和」こそ最高の美である』という言葉を残している。

そこには、「命があるからこそ平和が生まれる」という、シンプルでありながら普遍的な思想がにじんでいる。

死後17年…いま個展が開催される理由

今回の個展は、ウクライナや中東が緊迫するなか開催されていて、平和の意味を改めて問い直す機会にもなっている。

個展の担当者は「これまで長年にわたり発信してきた平和のメッセージが、偶然にも今の“戦争への意識”と重なった」と話し、「作品とそこに込められた思いを、これからも生かし続けていく必要があると感じています」と語った。

日本ではまだ十分に知られておらず、作品が展示される機会は少ない。

過酷な体験を経たひとりの青年の思いは、現代の世界が抱える争いに対して、静かに、しかし力強く語りかけている。

展示：吉田堅治 The Meaning of Life=いのちの意味（入場無料）

場所：オクトーバー・ギャラリー（ロンドン）

期間：2026年3月5日〜4月11日