「選抜高校野球・２回戦、専大松戸８−３九州国際大付」（２６日、甲子園球場）

専大松戸が接戦を制し、２３年以来３年ぶり２度目の８強入りを決めた。持丸監督は常総学院などを含めて甲子園１０勝目となった。八回には公式戦初出場となった九番ＤＨの吉田颯人（２年）が左中間に３ランを放ち、試合を決定付けた。今大会から導入されたＤＨ制で、ＤＨ選手の本塁打１号となった。

背番号２０を背負う吉田にとって、これが人生初本塁打。関東大会ではベンチに入れなかったが、ＤＨが採用された今大会で出番が巡ってきた。「あまり実感ないです。記念になるＤＨ１号になりました」と振り返り「関東大会ではベンチに入れず悔しかった。背番号２０をもらった時、試合に出れない、ベンチに入れなかった人の気持ちを考えながら力を出し切りたいと思ってました」と語った。

持丸監督は「ベンチに入ってなかったので。ＤＨができて、ベンチ入って３ラン。素晴らしい」と称賛。捕手ながら指揮官が「おぼつかない」という守備。ＤＨがなければ出番は回ってこなかった。起用した理由については「意外性がある子。ああいうピッチャーにはバーンといく子なんですよ。ＤＨがなかったら入れなかった。ベンチにも入ってなかったかもしれない。意外性からあるから使ってみた。いつも出てないのになんで僕がベンチ入るんだろうくらいの感覚だと思う」と、明かした。