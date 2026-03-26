東京都教育委員会は２６日、都立高４０校の５４の部活動を「特別強化プロジェクト」の対象に指定すると明らかにした。

新年度からプロチームと連携した指導や設備の充実など、ソフト、ハード両面で重点的に支援し、「私立高並み」の環境を整備する。関連費用として７億円を新年度予算案に計上している。

都教委によると、運動・文化の各種部活動を〈１〉優れた指導体制を確保しうる団体競技・分野で、全国大会出場が期待できる「ティア１（第１層）」〈２〉それ以外の競技・分野で全国出場実績のある「ティア２」――に分け、有識者による選考委員会を経て指定した。

〈１〉は城東と日野（ともに硬式野球）、東久留米総合（男子サッカー）など１１部、〈２〉は足立新田（相撲）、狛江（ダンス）など１０部が選ばれた。さらに、学校からの申請に基づき、都大会などで実績のあった「ティア３」も３３部を指定した。

期間は〈１〉〈２〉が５年、〈３〉が３年。▽プロを含む優れた指導者の継続配置▽栄養士やメンタルコーチによる組織的な指導▽人工芝や照明・用具の購入など施設・設備の充実▽遠征経費の確保▽生徒募集に向けた広報の充実――など幅広い支援を受けられる。

プロジェクトは都立高の魅力向上策の一環。生徒たちが優れた成果と達成感を得て、将来の成長につなげることを目指す。

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都教委が指定した「部活動特別強化校」は次の通り。

▽ティア１（１１部活動）＝中長期的に全国大会出場や関東大会上位入賞を目指す

・城東、日野（硬式野球）

・東大和南（男子バスケットボール）

・目黒（女子バスケットボール）

・上野（男子バレーボール）

・駒場（女子バレーボール）

・府中西（ラグビー）

・東久留米総合（男子サッカー）

・東大和（女子サッカー）

・片倉、杉並（吹奏楽）

▽ティア２（１０部活動）＝中長期的に全国大会上位入賞を目指す

・足立新田（相撲）

・東（弓道）

・小松川（ローイング）

・八王子桑志（自転車）

・王子総合（フェンシング）

・国立（少林寺拳法）

・農芸（馬術）

・狛江（ダンス）

・井草（書道）

・千早（演劇）

▽ティア３（３３部活動）＝中長期的に全国・関東大会出場を目指す

・文京（硬式野球）

・東大和（陸上、硬式テニス＝男女）

・国分寺、武蔵野北（陸上）

・駒場（体操、女子バスケットボール、男子サッカー、水泳）

・大崎（男子バスケットボール）

・足立新田（男子バレーボール）

・府中（女子バレーボール）

・小平西（女子ソフトボール）

・清瀬（ソフトテニス＝男女）

・大田桜台（卓球＝男女）

・北園（ラグビー）

・杉並総合（女子サッカー）

・府中西（ハンドボール）

・西（アメリカンフットボール）

・城東（バドミントン＝男女、なぎなた）

・杉並工科（柔道）

・深川（剣道、書道）

・府中東（ボクシング）

・東（アーチェリー）

・豊島（吹奏楽）

・府中西（合唱）

・篠崎（和太鼓）

・白鴎（競技かるた・百人一首）

・桜修館中等教育（科学）

・東久留米総合（箏曲）

・町田工科（ｅスポーツ）