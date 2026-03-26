グラビアアイドルの日野麻衣（31）が26日、自身のインスタグラムを更新。サウナショットを投稿した。

「3／28Open『スパメッツァ大井町トラックス』ひと足先にプレオープンにお邪魔させて頂きました」と報告。白いひもビキニ水着とサウナハット姿の曲線美を公開し「男性浴場も女性浴場も行かせてもらったんだけどどのサウナも個性があってとっても良かった 私のお気に入りは女性サウナの薬草ロウリュ めっちゃ良かったなぁ 通い詰めてしまいそうな予感です」とつづった。

ファンやフォロワーからも「可愛いくて大好き」「美ボディ」「お、大きい」「めちゃくちゃセクシー」などのコメントが寄せられている。

日野は埼玉・越谷市出身。12年から約10年間、お笑いコンビ「しーくいーん」として活動。イメージDVDも発売。13年には日テレジェニック選出。16年からはTBS系「アッコにおまかせ！」のアシスタントも経験。YouTube「ひのまいちゅーぶ」も人気。特技はクラシックバレエ。趣味はサウナ、麻雀、ボートレース、二郎系ラーメン店巡り。熱波師検定Bの資格取得。八代目ミス納豆。153センチ。スリーサイズはB86−58−86センチ。バストはGカップ。