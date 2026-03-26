女優の橋本環奈が、3月25日に自身のXを更新。“韓国アイドル風” メイク姿をアップし、ファンから称賛の声があがっている。

橋本は《実はドラマ撮影終わって、韓国行ってました ほんと全然写真撮らなさすぎて、りっちゃん（川栄さん）とも撮りたかった 喋りすぎた。笑 次の日は朝から風ちゃんと遊んだ 韓国アイドルメイク体験楽しかったね〜 盛り盛り #妃海風》と投稿。

仲良しの女優・妃海風（ひなみふう）と「盛り盛り」の韓国アイドル風メイクのツーショットなどを披露した。

橋本は主演したドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）が3月23日に最終話を迎えていた。芸能記者が言う。

「川栄李奈さんが千尋役、妃海さんが千尋の母とリン役を演じた舞台『千と千尋の神隠し』韓国公演は3月22日に千秋楽を迎えました。

橋本さんは『ヤンドク！』の撮影が終わってすぐにその舞台を観に行ったようです。妃海さんはInstagramに《忙しいスケジュールの中、観に来てくれた》とつづり、同じ写真を添えていました。

橋本さんと妃海さんは2024年の同舞台ロンドン公演で共演して以来、大の仲よしのようです。橋本さんが主演した2024年後期のNHK連続テレビ小説『おむすび』でも共演していますね」

橋本の投稿には、ファンから《韓国アイドルメイク可愛い〜》《すごく大人っぽくて綺麗です》《盛り盛りメイク楽しそう！》などのコメントが寄せられている。

橋本が主演した『ヤンドク！』は、ヤンキーとして荒れていた橋本演じる主人公が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を重ね、脳神経外科医になって医療現場に新しい風を吹き込んでいく物語だが、視聴率で苦戦していることが報じられていた。

「初回の世帯平均視聴率は8.1％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）とまずまずの滑り出しだったものの、その後の視聴率は伸び悩み、3月9日放送の第9話では4.8％とワーストを更新。23日放送の最終第11話も5.9％と盛り返せませんでした。

ドスの利いた岐阜弁で啖呵を切るシーンが見どころで、初登場時に患者を押しつけあう医師たちに『ええかげんにしやぁ！ たわけが！』と一喝する迫力のある演技を見せるなど、熱演していたのですが……。

ヒロインを演じた『おむすび』も、全話の平均視聴率は13.1％と歴代朝ドラでワースト記録となり、2025年4月期の主演ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』（テレビ朝日系）も、平均世帯視聴率は5.7％と伸び悩みが続いています」（前出・芸能記者）

主演作が視聴率に恵まれない状況が続く橋本だが、すでに前を向いているようだ。

3月25日に妃海が更新したInstagramには、橋本の韓国での様子について《無限の体力、というより、やっぱり私は、橋本環奈さんは3人、いや5人いると思ってる。じゃないと成立しないパワフルさ！》《楽屋に来るやいなや、嫌なことや日々のお疲れ何もかも吹き飛ばしますっ！と言わんばかりの豪快な笑い声とトークで、みんなにパワーを与えてくれて》とつづっている。

妃海が驚く橋本のパワフルさが、次の作品に活かされることを願いたい。