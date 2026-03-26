【GiGOクレーンゲームオアシス スーパーセンタートライアル上磯】 3月28日 オープン予定 営業時間：10時～23時 場所：スーパーセンタートライアル上磯店内 （北海道北斗市七重浜7丁目14番地1）

GENDA GiGO Entertainmentは、北海道北斗市に「GiGOクレーンゲームオアシス」としては道内初、全国で6店舗目となる「GiGO（ギーゴ）クレーンゲームオアシス スーパーセンタートライアル上磯」を3月28日よりグランドオープンする。

北海道・函館市中心部から北に約8kmの商業施設「スーパーセンタートライアル上磯」1階のGiGOが、北海道初の「GiGOクレーンゲームオアシス」となってリニューアルオープン。店舗面積は374坪で、174台のクレーンゲームを備え、人気キャラクターをはじめ、日用品・食品・お菓子など幅広い景品が取り揃えられる。

店内の各所には、クレーンゲームをより身近に、より楽しくしてくれる「GiGOクレーンゲームオアシス」専用のオリジナルキャラクターをデザイン。リーダーのライオン「ぎごまる」をはじめ、カバ、シマウマなど、動物をモチーフにした個性豊かなキャラクターが空間を華やかに彩り、長時間でも楽しめる滞在型クレーンゲームの“オアシス”となっている。

オープン記念で誰でも参加できる「おかしプレゼント」イベントが開催。参加は先着500名限定となる

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