観光農園｢西山ファーム｣を巡る集団訴訟。幹部らに2億8600万円あまりの賠償を命じる判決です。

【写真を見る】元顧客ら39人による集団訴訟 名古屋地裁が元代表取締役らに2億8600万円あまりの賠償命じる判決 投資勧誘で違法に資金集め 岡山県の観光農園｢西山ファーム｣

判決などによりますと、岡山県の観光農園｢西山ファーム｣は2015年頃から元顧客らに対し、元本を保証して金利を支払うと説明し、海外向けに果物を販売する事業などへの出資を募るスキームで、違法に資金を集めていました。

名古屋地裁 元代表取締役らに2億8600万円あまりの賠償判決

こうした投資勧誘で被害を受けたとして、元顧客ら39人が元代表取締役ら幹部に対し、損害賠償を求めた裁判できょう、名古屋地裁は｢このスキームを継続すれば破綻を免れないことは明らか｣などとして元代表取締役らに2億8600万円あまりを支払うよう命じました。判決を受け元顧客の代理人弁護士は｢勧誘役の責任が認められなかったことは残念｣として控訴する方針です。