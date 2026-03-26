愛知県新城市の桜淵公園。お花見シーズンを前に、節水対策はどうなっているのでしょうか？

【写真を見る】雨不足の東三河 桜の名所で“さくらまつり”始まる トイレは水圧落とし｢必要最低限の利用｣で使用再開 愛知･新城市の桜淵公園

（桜沢信司気象予報士 午前10時半過ぎ）

「桜は蕾も多く、一分咲きから三分咲きというところでしょうか」

桜淵公園では、きのうから「新城さくらまつり」がはじまり、4月12日まで開催されます。



（花見客）

「桜すごかった」

「きれい。春来ました」

今年も豊川の両岸にソメイヨシノを中心に約1200本が咲き乱れることになりそうですが、きょうの桜の状態は“咲き始め”。見頃はいつになるのでしょう？





節水対策でトイレなどが使用中止も…

（新城市 観光課 武川季久那さん）「今週末から五分咲きになって、3月30日が満開予想」

こうした中で、今年は懸案がひとつ…



（桜沢）

「節水のため、公園のトイレはきょう現在でまだ使用することはできません」



桜淵公園では、東三河地方の雨不足による節水対策で、先月12日から一部のトイレや水道の使用をストップしました。

しかし、多くの花見客がこれから訪れることが予想されるため、きょうから4月12日までは、すべてを使用できるようにするということです。



（武川さん）

「できるだけ水圧を落として、必要最低限で利用していただく」

新城市は、桜まつりが終わったあとの公園の節水対策ついては、現在検討中。きょう訪れていた人に、節水の取り組みについて伺いました。



（新城市民）

「（節水の呼びかけを）家庭でも守ろうと考えている。みんな蛇口触らないようにしていると思って守っている」

水不足の影響は貸しボート店にも…

豊川用水の節水率は、3月17日から水道用水が25％、農業・工業用水で45％です。東三河の五つの市は厳しい節水対策が求められています。

きょう、公園の貸しボート店で伺うと…



（カトウ貸しボート店 店主）

「通常より30～40センチ（川の）水が少ない。水位が下がると石が露出するようになる。今までなかったような岩が出てきて、ボートの通行が芳しくないことがある」



恵みの雨がさらに待ち遠しい東三河です。