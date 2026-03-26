《Sweet 16!! Happy Birthday Gento!!》

3月25日、自身のInstagramでこう祝福の言葉を綴ったのは俳優・本木雅弘（60）の長男で、190cmの長身モデルとして活躍するUTA（28）。16歳の誕生日を迎えた弟・玄兎（げんと）さんの近影を公開し、ネット上で大きな反響を呼んでいる。

1995年に女優・樹木希林さん（享年75）と、歌手・内田裕也さん（享年79）の一人娘である内田也哉子（50）と結婚した本木。1997年に長男・UTA、1999年に長女・伽羅（きゃら）、2010年に次男・玄兎さんが誕生し、3人の子どもに恵まれている。

UTAは冒頭のメッセージに続けて、《今日は玄兎の誕生日、16歳ということでニットをプレゼント》と投稿。贈られたニットを着て笑顔を見せる玄兎さんのショットを公開し、《思った以上に気に入ってくれて、早速着てくれて兄は嬉しいですな笑》と、年の離れた弟への愛情をにじませた。

さらに、《時が去るのは早いですね、、2枚目はアイスを食べるプチ玄兎笑おめでとう「祝」》と、幼少期の写真も添えられ、成長の軌跡を感じさせる投稿となっている。

この投稿に対し、《おばあちゃまに似てる》《横顔が樹木さん似！》といった声が寄せられたほか、《兄弟3人仲良しだね、素敵》《微笑ましいですね。いつまでも兄弟仲良くね》など、兄弟の仲睦まじさに注目するコメントも相次いでいる。

2024年に本誌は、都内のミシュラン一つ星のフレンチレストランで、也哉子の誕生日を家族で祝う様子を目撃。UTAと玄兎さんも同席しており、家族そろっての時間を大切にしている様子がうかがえた。

「本木さん一家は、長女・伽羅さんの留学をきっかけに、2012年からイギリス・ロンドンに生活拠点を移していた時期があるなど、海外生活を積極的に志向してきた家族です。

UTAさんは、玄兎さんが生まれて間もない12歳のころにスイスの全寮制寄宿学校へ留学。王族や各国のセレブの子息も通う名門校で学んでいました。さらに、16歳からはアメリカのスポーツ教育機関『IMGアカデミー』でバスケットボールに打ち込んでいます。

幼いころから家族と離れて過ごす時間が長かったこともあり、そうした経験が家族や兄弟の結びつきをより強めたのかもしれませんね」（芸能ライター）

兄弟の絆が垣間見えた今回の投稿。温かな家族の姿に、心和ませた人も多かったようだ。