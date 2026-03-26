もうそんなに大きかったの!? 織田信成、長男との2ショットに反響
プロスケーターでタレントの織田信成が25日にInstagramを更新し、39歳の誕生日を迎えたことを報告。息子との2ショットを公開すると、ファンから驚きの声が集まった。
【写真】織田信成、背丈で抜かれた長男と2ショット
織田が「本日、39歳をお迎えました！」と投稿したのは1枚のオフショット。写真は、織田と長男が肩を組んで歩く様子を背後から撮影した2ショットとなっている。
2010年4月に結婚し、同年10月には長男が誕生していた織田。彼は投稿の中で「長男は無事志望校に合格 身長は順調に抜かされ続けてます！」とつづっている。
この投稿には、織田の誕生日と長男の志望校を祝福するメッセージが相次いでいるほか「長男さんもうこんなに大きいなんてびっくり」「ご兄弟みたい」「どっちがのぶくん？」などのコメントも寄せられている。
引用：「織田信成」Instagram（＠nobunari0325）
【写真】織田信成、背丈で抜かれた長男と2ショット
織田が「本日、39歳をお迎えました！」と投稿したのは1枚のオフショット。写真は、織田と長男が肩を組んで歩く様子を背後から撮影した2ショットとなっている。
2010年4月に結婚し、同年10月には長男が誕生していた織田。彼は投稿の中で「長男は無事志望校に合格 身長は順調に抜かされ続けてます！」とつづっている。
この投稿には、織田の誕生日と長男の志望校を祝福するメッセージが相次いでいるほか「長男さんもうこんなに大きいなんてびっくり」「ご兄弟みたい」「どっちがのぶくん？」などのコメントも寄せられている。
引用：「織田信成」Instagram（＠nobunari0325）