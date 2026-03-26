ホロライブ・鷹嶺ルイ、『ドラゴンボールZ』伝説の“教習所回”に爆笑「アニオリ同時視聴やってくれないかなw」
「ホロライブ」所属のVTuber・鷹嶺ルイさんが、26日までに自身のチャンネルでゲーム『ドラゴンボール Z KAKAROT』の初見実況を配信。アニメ『ドラゴンボール Z』オリジナルの“神回”を再現したシーンに大爆笑した。
【動画】対向車と正面衝突して事故る鷹嶺ルイさん（3：56：23ごろ）
『ドラゴンボールZ KAKAROT』は、アニメ『ドラゴンボール Z』の物語を追体験できる人気作で、今回ルイさんはアニメ第125話「免許皆伝？ 悟空の新たなる試練」を題材にしたミニゲームをプレイ。この125話は、悟空とピッコロが車の免許を取りに教習所へ行くというアニメオリジナルストーリーになっており、そのカオスな内容から“神回”としてファンの人気も高い。
本作ではこのエピソードが悟空の乗る車を操縦してタイムアタックをするレースゲー的な内容になっており、ルイさんはショートカットや加速を使って教習所内を疾走。対向車と正面衝突したりするハプニングもあり、コメント欄では「このアニオリをルイ姉に見てもらいたいｗ」「『教習所に通うピッコロ』という最強ミームを生み出した伝説のアニオリ回ｗ」「ここのアニオリ同時視聴やってくれないかなw」と笑いが起きていた。
引用：YouTubeチャンネル「Lui ch. 鷹嶺ルイ - holoX -」
【動画】対向車と正面衝突して事故る鷹嶺ルイさん（3：56：23ごろ）
『ドラゴンボールZ KAKAROT』は、アニメ『ドラゴンボール Z』の物語を追体験できる人気作で、今回ルイさんはアニメ第125話「免許皆伝？ 悟空の新たなる試練」を題材にしたミニゲームをプレイ。この125話は、悟空とピッコロが車の免許を取りに教習所へ行くというアニメオリジナルストーリーになっており、そのカオスな内容から“神回”としてファンの人気も高い。
引用：YouTubeチャンネル「Lui ch. 鷹嶺ルイ - holoX -」