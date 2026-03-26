前田敦子、“過去最大露出”に挑戦した写真集が重版決定 インパクト大の未公開カット2枚公開
元AKB48で俳優の前田敦子が「これが最後」と語るメモリアル写真集『前田敦子写真集 Beste（べステ）』（講談社）を2月13日に発売。また、自身初となる「電子版写真集」（特典カットつき）も3月18日にリリースした。リリース後は主要電子書店にて軒並み1位を獲得したことが大きく話題となり、このたび重版が決定した。それを記念して未公開カット2点が公開された。
【写真】インパクト抜群！前田敦子写真集『Beste』未解禁カット公開
撮影は中欧オーストリアのウィーンで実施。歴史と芸術、音楽が息づく街並みの中で、「大人の恋」をテーマに撮り下ろされた。愛する人と過ごす夢のような時間と現実の狭間で揺れる女性の心情を、繊細な表情で表現している。
前田は「写真集を眺めながら、どっぷりと大人の恋愛に浸っていただけたらと思っています。私自身も撮影をしていて、好きな人がほしくなりました」とコメント。「ウィーンは『好きな人と来たいな』『こんなところに連れてきてくれたら絶対に好きになっちゃう』という妄想が膨らむ素敵な街でした」と撮影を振り返った。
今回解禁された未公開カットは2種類。オーストリア・ウィーンの市街地から車で30分ほど離れた山奥のヴィラで撮影した、前田が身も心も開放した1枚。そしてウィーンのホテルで撮影した、ベッドに横たわる大胆ショット。前田の「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」という言葉通り、切なく色香漂う表情と過去の写真集を上回る大胆な露出への挑戦も見どころとなっている。
【写真】インパクト抜群！前田敦子写真集『Beste』未解禁カット公開
撮影は中欧オーストリアのウィーンで実施。歴史と芸術、音楽が息づく街並みの中で、「大人の恋」をテーマに撮り下ろされた。愛する人と過ごす夢のような時間と現実の狭間で揺れる女性の心情を、繊細な表情で表現している。
今回解禁された未公開カットは2種類。オーストリア・ウィーンの市街地から車で30分ほど離れた山奥のヴィラで撮影した、前田が身も心も開放した1枚。そしてウィーンのホテルで撮影した、ベッドに横たわる大胆ショット。前田の「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」という言葉通り、切なく色香漂う表情と過去の写真集を上回る大胆な露出への挑戦も見どころとなっている。