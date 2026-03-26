イタリア代表指揮官ジェンナーロ・ガットゥーゾは、日本時間の27日早朝4時45分にキックオフを控えるワールドカップ（W杯）欧州予選プレーオフ準決勝・北アイルランド戦への意気込みを語った。伊『calciomercato.com』が報じている。



ホームで行われる北アイルランド戦に勝利すれば、31日にウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナの勝者と本大会出場権をかけて対戦するイタリア。





3大会ぶりとなるW杯出場へまずは準決勝を突破する必要があるなか、ガットゥーゾ監督は「チームの士気は高い。この3日間は素晴らしく、最高のムードだった。当然のことだが、明日何が懸かっているかは分かっている。気合を入れて臨み、責任感と緊張感を持つのは当然のことだ」とコメント。さらにこの試合を自身の監督キャリアの中でも「最も重要な試合」と位置付けているようだ。「間違いなく監督キャリアの中で最も重要な試合になるだろう。私には多くのものがかかっている。若いが、国の重責を背負っている。ここ数ヶ月、街中で何度も声をかけられ、『イタリアをW杯に導いてくれ』と頼まれたことは否定しない。プレッシャーには慣れているが、これは私のキャリアで最も重要な試合だ」「夜、眠りにつく前に『W杯へ連れて行ってくれ、W杯へ連れて行ってくれ』という声が聞こえる。間違いなく、これは私のキャリアの中で最も重要な試合だ。準備は万端だし、大きな目標を掲げたい。我々は準備ができている」代表チームは国民の期待を一身に背負っているが、３大会ぶりのW杯出場をイタリア代表は掴みとれるか。