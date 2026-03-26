5月の県知事選挙に向けて動きがありました。立憲民主党県連所属の土田竜吾県議が知事選に出馬する意向を、複数の野党関係者に伝えたことがわかりました。



26日朝、県議会の常任委員会に出席していた土田県議。出馬について直撃しました。



■未来にいがた 土田竜吾県議

「(Q.出馬を決めたと？)いや、何も決まっておりません。」



複数の関係者によりますと、土田県議から「知事選に出馬することを決めた」と伝えられたということです。土田県議は上越市出身の37歳。県議1期目で野党系会派・未来にいがたに所属しています。立憲民主党の森ゆうこ参院議員や梅谷守前衆院議員の秘書を務めた経験もあります。



立憲民主党県連は知事選への候補擁立を模索してきましたが、衆院選の県内小選挙区で立憲出身の中道候補が全敗したことを受け、難航。21日の常任幹事会で大渕健代表代行はこう述べていました。



■立憲民主党県連代表代行 大渕健県議

「できる限り速やかに擁立できるように、最後まで最大限の努力をしていく。」





そこから5日－

土田県議は。



■未来にいがた 土田竜吾県議

「(Q.要請はあった？)そういった色々なお話はありましたけど、まだ何も決めていない状況。」



県連は27日にも臨時の会合を開き、この場で土田県議が正式に出馬を表明する見通しです。



また、労働組合で構成され国政野党系を支援する連合新潟も、27日に会合を開いて知事選の支援体制を固める方針です。前回知事選では花角知事の支援にまわった連合新潟が、今回どう対応するのか注目されます。



そしてもう1人－

元五泉市議で自営業の安中聡さんも知事選に出馬する意向を示しています。UXの取材に対し「原発の廃止を訴えたい」としていて、31日にも会見を開いて出馬表明する構えです。



これまで現職の花角知事のみ出馬を表明していましたが、投開票まで2カ月あまりとなるなか にわかに慌ただしくなってきました。