週末は各地で日差しが届く、日曜は春本番の暖かさになりそう【これからの天気(3月26日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
27日(金)は、次第に天気が回復する見込みです。
◆警報・注意報
現在、下越に融雪注意報、広い範囲に濃霧注意報、雪が残る地域にナダレ注意報、佐渡市には霜注意報が出ています。
◆3月27日(金)の天気
・上越地方
午前中は雲が広がりやすく、霧の出るところもあるでしょう。
一方、午後は各地でよく晴れる見込みです。
・中越地方
朝は曇り空でも、日中は次第に晴れのエリアが広がるでしょう。
最高気温は13℃前後の予想で、今日よりやや高くなりそうです。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまでは、霧が出て見通しの悪くなるところがあるでしょう。
ただ、午後は各地で日差しが届く見込みで、今日より少し気温が上がりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝から青空が広がるでしょう。
佐渡市では、朝は霜が降りる可能性があるため農作物の管理に注意が必要です。
・下越：村上市から聖籠町
朝のうちは一部でにわか雨の可能性がありますが、日中はよく晴れるでしょう。
最高気温は14℃前後の予想です。
◆風と波
27日(金)は、風・波ともに比較的穏やかな見込みです。
◆花粉情報
27日(金)は、上・中・下越で「極めて多く」、佐渡で「非常に多く」飛散する予想です。
◆週間予報
週末は、各地で日差しが届くでしょう。
とくに、29日(日)は春本番の暖かさになりそうです。
一方、30日(月)以降は曇りや雨のスッキリしない天気が続くでしょう。
今夜も雨の降るところがありそうです。これからお帰りの方は空模様の変化に注意ください。
27日(金)は、次第に天気が回復する見込みです。
◆警報・注意報
現在、下越に融雪注意報、広い範囲に濃霧注意報、雪が残る地域にナダレ注意報、佐渡市には霜注意報が出ています。
◆3月27日(金)の天気
・上越地方
午前中は雲が広がりやすく、霧の出るところもあるでしょう。
一方、午後は各地でよく晴れる見込みです。
・中越地方
朝は曇り空でも、日中は次第に晴れのエリアが広がるでしょう。
最高気温は13℃前後の予想で、今日よりやや高くなりそうです。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまでは、霧が出て見通しの悪くなるところがあるでしょう。
ただ、午後は各地で日差しが届く見込みで、今日より少し気温が上がりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝から青空が広がるでしょう。
佐渡市では、朝は霜が降りる可能性があるため農作物の管理に注意が必要です。
・下越：村上市から聖籠町
朝のうちは一部でにわか雨の可能性がありますが、日中はよく晴れるでしょう。
最高気温は14℃前後の予想です。
◆風と波
27日(金)は、風・波ともに比較的穏やかな見込みです。
◆花粉情報
27日(金)は、上・中・下越で「極めて多く」、佐渡で「非常に多く」飛散する予想です。
◆週間予報
週末は、各地で日差しが届くでしょう。
とくに、29日(日)は春本番の暖かさになりそうです。
一方、30日(月)以降は曇りや雨のスッキリしない天気が続くでしょう。
今夜も雨の降るところがありそうです。これからお帰りの方は空模様の変化に注意ください。