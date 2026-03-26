これからの気象情報です。

27日(金)は、次第に天気が回復する見込みです。



◆警報・注意報

現在、下越に融雪注意報、広い範囲に濃霧注意報、雪が残る地域にナダレ注意報、佐渡市には霜注意報が出ています。



◆3月27日(金)の天気

・上越地方

午前中は雲が広がりやすく、霧の出るところもあるでしょう。

一方、午後は各地でよく晴れる見込みです。



・中越地方

朝は曇り空でも、日中は次第に晴れのエリアが広がるでしょう。

最高気温は13℃前後の予想で、今日よりやや高くなりそうです。



・長岡市と三条市周辺

昼ごろまでは、霧が出て見通しの悪くなるところがあるでしょう。

ただ、午後は各地で日差しが届く見込みで、今日より少し気温が上がりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝から青空が広がるでしょう。

佐渡市では、朝は霜が降りる可能性があるため農作物の管理に注意が必要です。



・下越：村上市から聖籠町

朝のうちは一部でにわか雨の可能性がありますが、日中はよく晴れるでしょう。

最高気温は14℃前後の予想です。



◆風と波

27日(金)は、風・波ともに比較的穏やかな見込みです。



◆花粉情報

27日(金)は、上・中・下越で「極めて多く」、佐渡で「非常に多く」飛散する予想です。



◆週間予報

週末は、各地で日差しが届くでしょう。

とくに、29日(日)は春本番の暖かさになりそうです。

一方、30日(月)以降は曇りや雨のスッキリしない天気が続くでしょう。



今夜も雨の降るところがありそうです。これからお帰りの方は空模様の変化に注意ください。