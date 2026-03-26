“軽症” と判断された救急搬送患者から7700円を徴収する制度を、長崎市内の3つの病院が導入することがわかりました。

救急車の利用の適正化を図るのが目的で、7月から始まる予定です。

制度を導入するのは、長崎市の「長崎大学病院」「日赤長崎原爆病院」「長崎みなとメディカルセンター」です。

3つの病院では現在、紹介状がない患者が受診した際に追加料金として「選定療養費」を徴収していますが、救急搬送の患者は対象外となっています。

長崎市によりますと7月から、搬送後に風邪、打撲のみなどの「軽症」と判断された場合、『選定療養費』7700円を徴収するということです。

市消防局によりますと、去年1年間の管内の救急出動件数は過去最多の「2万9000件あまり」。

コロナ禍前の2019年と比べると、3700件あまり増加しています。

このうち “軽症” と判断されるケースが約3割を占めていて、近くの救急車が重症患者に対応できなかったり、病院側の受け入れが追いつかない状況もあるとしています。

制度導入に市民は…

（80代）

「脳梗塞で1回（救急車で)運ばれたり、お世話になっているからありがたいと思う。簡単に呼べないことも分かっている。その時の状態は本人しか分からないから(難しい)」

（70代）

「簡単にタクシー代わりに使う人も世の中にはいるので，少しは有料でもいいと思う。逆に判断できるようになるのでは」

一方、鈴木市長は26日の定例記者会見で、制度についての理解を求めました。

（鈴木 長崎市長）

「救急医療の現場がひっ迫している状況。長崎医療圏の救急搬送の件数も年々増加している。このままいくと、救える命も救えなくなるのではないかという懸念が出てきている」

今回の導入で、救急車の不要不急な出動を減らし、利用の適正化を図りたいとしています。

追加料金の徴収開始は、長崎医療圏の関係市町(長崎市、西海市、長与町、時津町)が、広報誌などを通じて市民に知らせる予定で、自治体が関わる地域ぐるみの取り組みとしては、九州では初めてとなります。