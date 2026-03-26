「復活したら熱いな！」開幕2軍も他球団垂涎の戦力充実…防御率0.00で注目される阪神35歳右腕「めっちゃ安定してる」「先発投手、渋滞してまう」
西勇輝は復活を期すシーズンで着々と結果を残している（C）産経新聞社
3月27日の開幕を控え、日本野球機構（NPB）は各球団の開幕出場選手の登録名簿を公示した。
昨年のセ・リーグ覇者阪神では投手12人がメンバー入り。先発では開幕投手を務める村上頌樹、2戦目が予定されている左腕の高橋遥人、3戦目の伊藤将司が入った。課題であった右の中継ぎ枠ではともにプロ2年目となる木下里都、早川太貴、同3年目となる石黒佑弥がどのように勝利の方程式に組み入れられていくかも注目となる。
【動画】甲子園が沸いた！西純矢の決勝タイムリーシーン
新助っ人のダウリ・モレッタの躍動感あふれるピッチングにも期待高まる中、さらに磨きをかけた投手王国にもひそかに注目が高まっている。
開幕2戦目の先発を務める左腕の高橋はオープン戦防御率0．60と圧巻のピッチングで自身初の開幕ローテーションを勝ち取った。一方、ファームで力を蓄えているベテラン投手もいる。
3月26日に行われたファーム・西地区のオリックス戦（杉本商事BS）に先発した西勇輝は5回3安打3奪三振、無失点の好投。持ち味の多彩な変化球を駆使、打者を封じ込めた。
オープン戦は2試合に登板し、防御率0.00、今春の実戦で点を奪われていない。
緩急を使った卓越した投球術が光るベテラン右腕は昨季は4月に右ひざを故障して、ファームで過ごす時期が長かった。
復活を期す年に持ち味の打たせて取る、円熟味あふれるピッチングで結果を積み重ね、1軍で腕を振る日を待っている。
好投を続ける西勇の姿にはファンの間からも「先発ローテに入れるのもアリ」「復活したらデカい」「普通に戦力、厚いですね」「めっちゃ安定してるね、西が復活したら熱いな！」と応援の声とともに、充実の顔ぶれには「先発投手、渋滞してまう」と嬉しい悲鳴も上がっている。
いよいよ始まるペナントレース。シーズンは長いとあって、リーグ連覇、日本一を目指す藤川球児監督の投手起用にも注目が集まっていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]