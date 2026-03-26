石川県の馳浩知事が26日に退任しました。24日には北陸放送の単独インタビューに応じ、その心の内を語りました。

能登半島地震後は、復旧・復興に向け奔走する一方、元日の「プロレス参戦」など波紋を呼ぶ言動もありました。

「政治は諦めない」と語り、将来を見据えながら知事を退きます。

馳浩氏「県庁の組織でいえば3000人の大所帯ですから。職員の皆さんと共に安全で、私はまた「成長と発展」も申しておりましたが、石川県がより成長していくような方向性。そういった政策を企画立案し実行していく。チームワークで取り組むことができた。気持ちよく任期を終えることができると思っている」

「谷本県政からの継承と発展」うたいスタート

4年前、保守三つ巴の選挙戦を制し、馳氏は知事に就任しました。

谷本正憲前知事「私の後継の知事は馳さんということに決まりました」

28年にも及んだ谷本前知事の長期政権からバトンを引き継いだ馳氏。

新年度での幹部挨拶「谷本県政からの継承と発展。この方針のもとに気合を入れて頑張りましょう！」

能登半島地震前にとりかかった「地震の被害想定の見直し」

就任から2か月、まず取りかかったのは、四半世紀にわたり手つかずとなっていた地震の被害想定の見直しでした。

馳浩氏「いざというときの危機管理。災害時の情報通信の在り方についても、私たちは万全を期していかなければならない」

2年目を目前にした新年度当初予算の編成では、「スクラップ＆ビルド」を掲げ、新規の事業、そして廃止した事業の数はいずれも過去最多に。

「谷本県政の継承」を掲げつつ、独自のカラーを打ち出します。

馳浩氏「守るべきは守り、攻めるべきは攻め、変えるべきは変えていく」

28年ぶりの女性副知事には、経済産業省のキャリア官僚、西垣淳子さんを起用し、行政サービスのデジタル化をはじめ、「最高デジタル責任者」として馳県政を支えました。

馳浩氏「どんどん女性が責任ある立場でガンガン仕事をしていくという姿、こういう自信を女性経営者、管理職に与えたと思っているし、元々石川県は教職員の割合が全国トップクラス。必要な管理職になっていくという流れを作れたかなと。」

「大雨で下山できず」 「プロレスに参戦」 「放送局との軋轢」

一方、自身の言動がたびたび物議を醸すこともありました。

2022年8月、記録的な大雨が加賀地方を襲う中、白山登山中だった馳氏は足止めを食らい、当日に開かれた県の災害対策本部会議に出席できない事態となりました。

翌日の災害対策本部会議での馳浩氏「改めてお詫び申しあげたい」

そして、その翌年には、休暇中の元日、都内で開かれたプロレスの試合にサプライズで参戦します。

さらに、自身や県職員の映像を使いドキュメンタリー映画を製作した放送局に対し、「肖像権の扱いに納得できない」として試合映像を提供せず、議論を呼びました。

馳浩氏「放送局の在り方として倫理的にいかがかと。映像の提供について『はいどうぞ』と言えるような心境ではない」

プロレス参戦は自分でも「非常識ですよ」

政治だけでなく「場外」でも世間を賑わせた馳氏。改めて当時の行動について質すと…。

馳浩氏「（出場は正しかった？）正しいわけないじゃないですか。非常識ですよ。分かっていてやっているのだから、タチが悪いですよね。私は生涯、プロレスラーです」

東京五輪に官房機密費を使用 のちに「撤回」と火消し

2023年の11月には、東京オリンピックの招致をめぐり、通常は使い道を明かされることがない政府の官房機密費を使って贈答品を渡したと発言します。

「（安倍氏から）『金はいくらでも出す。官房機密費もあるから』と。外に言っちゃだめですよ。1冊20万円するんですよ」

翌日、報道陣の取材に対しては、発言を撤回すると答えました。

馳浩氏「五輪招致に関する発言については全面的に『撤回』をする」「私自身の発言を全面的に『撤回』した」

県議会でも「その日のうちに全面的に『撤回』したものであります」と述べ、火消しに追われることになりました。

記者「これ以上説明しないのか」

馳浩氏「広報を通してください」

岸田総理（当時・参議院予算委員会）「発言の撤回の経緯等を踏まえた上で、具体的な対応を考えていきたい」

「前代未聞」ともいえる発言は、国会の場にまで波紋が広がりました。

能登半島地震の発生 前例のない災害対応も

こうした中、能登半島地震が2024年の元日に発生します。

発災からほどなくして、支援を必要とする高齢者などに1.5次避難所を設けるといった、前例のない災害対応にも踏み切りました。

馳浩氏「あるものがなくなった、生きている人がいなくなった。被災者の立場に立ってください。怒りしかありませんよ。私はその先頭に立ってそういう声を受け止めなければいけないと思って対応してきた」

能登を見捨てるような意見には知事として反発 「大変気分が悪い」

被災地の復興をめぐり、国の財政審の分科会で「人口減少や維持管理費の面から無駄な財政支出は避けたい」という意見があがった際には、色をなして反論しました。

馳浩氏「ああいうニュースが出てくると最初から上から目線でモノを言われているようで大変気分が悪い。正直、冷や水をバケツでぶっかけられたような気持ち」

能登への思いからか、珍しく感情をあらわにします。中央とのパイプを強みに、公費解体の加速化や、災害公営住宅の家賃3年間無償化など、復旧・復興対応に当たった後半の2年間でした。

一方、震災対応に追われたことで、4年前の選挙で掲げた公約の中には、道半ばに終わったものも少なくありません。

馳浩氏「消防学校の移転再整備。西部緑地公園の再整備は谷本前知事から引き継いだ。兼六園の県有地化。途中のものもいっぱいあるので、こうして蒔いた種が次に芽が出て花開くのを待ちたいと思います」

知事退任後も「政治は諦めない」

今後については、立場が変わっても「政治は諦めない」と話します。

馳浩氏「選挙に出るとか出ないとかは全く次元のちがう話。いままで31年間培ってきた蓄積してきたものを伝えていきたい」

今、一番やりたいこととは。

馳浩氏「正直、わたしも震災以来1日も休んでいない。私は大丈夫だが妻と娘がずいぶんと精神的にも参っているので、ゴールデンウィークくらいは家族で過ごしたい」

4年間、公務に当たった知事室。

馳浩氏「（チャンピオン）ベルトはどこやったっけ？」

片付けを終えて、がらんとした部屋で、「次」を見据えて締めくくりました。

馳浩氏「（寂しいなという気持ちは？）いえ、全く。次の人生がまた、始まるわけですから」