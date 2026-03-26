TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式Xが26日に更新され、エキストラ募集について募集方法の変更を伝えた。

23年に堺雅人主演で大ヒットした「VIVANT」の続編が、26年に放送予定。25日には埼玉県行田市の公式Xが、同ドラマの撮影を告知。「弔問客」として「5〜70歳代」の男女1500人ずつ、エキストラを募集し、話題になっていた。

ドラマの公式Xは「エキストラ募集の件につきまして」とし、文書を公開。「いつも『VIVANT』を応援いただき、誠にありがとうございます。5月1日（金）埼玉県行田市での撮影エキストラ募集について、予想を超える大変多くのご応募をいただき、重ねて御礼申し上げます」と記した。

「重要なお知らせとお願い」と続け、「スムーズな受付と公平な選考のため、急遽、応募方法を新設の応募フォームへと変更いたします」と応募方法の変更を知らせた。さらに、「既にご応募いただいた皆様へ」とし、「誠に勝手ながら、従来のメールでのご応募をすべて無効とさせていただき、新フォームより再度のご応募をお願いいたします。大変お手数をおかけし申し訳ございません」と伝えた。

「なお、お送りいただいたメール情報につきましては、番組側で責任をもって破棄いたしますのでご安心ください。新フォームの公開日時など詳細は、改めて『VIVANT』公式Xにてご案内いたします。今しばらくお待ちいただきますよう、よろしくお願いいたします。TBSテレビ『VIVANT』制作一同」と締めくくった。