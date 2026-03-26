藤崎台に替わる新しい県営の野球場について、移転候補地の募集が始まりました。

【写真を見る】駅近・街なか "新"県営野球場 ぜひうちに！ 移転候補地募集に意欲を見せたのは？ 熊本

すると「ぜひ、うちに」と、動きを見せる自治体が出てきました。

木村 敬 知事「市町村のみなさんとともに、野球場を作ったまちづくりの夢を一緒に描いていきたい」

新しい県営野球場 立候補の条件は？

県営野球場の誘致には提案の条件があります。

誰もがアクセスしやすい「駅近・街中」であること、手を挙げた市町村の負担で土地を確保することです。

さらに、新しい球場に経済効果があれば、それに応じて、維持や運営などにかかる費用の一部も地元に負担を求めます。

誘致に意欲を見せた市町村は？

玉名市 蔵原隆浩 市長「新球場の誘致に向けて、取り組んで参りたい」

玉名市の蔵原市長は「新玉名駅周辺という地の利がある。玉名の将来を見据え発展につながる」と意気込みました。

この他、菊陽町は明日にもプロジェクトチームを立ち上げ本格的に動き出します。

また、熊本市も適した土地があるかを4月から調査し、それを踏まえて立候補を検討するとしています。

移転候補地は9月以降に決まる予定です。