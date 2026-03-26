俳優の片桐仁（５２）が、中学を卒業した次男、妻との家族ショットを公開。おしゃれな次男の姿が話題となっている。

片桐は２６日までに自身のインスタグラムを更新。「次男春太、中学卒業！！ ＃ウェンズデー のエイジャックスに！三つ編みにヘビ４匹 最後の日なのに、＃ロッカーにプリント満杯 ＃おめでとう」と記し、ロングヘアを三つ編みにして、おしゃれなジャケットを着た次男と、元モデルでタレントの村山ゆきさんとの親子ショットや、ロッカーから大量のプリントを取り出している次男の写真などを投稿。

「そして３／１５で１５歳！！！ずっとこのケーキ！夜はだいたいお寿司！早いなー」とつづり、長男と一緒にバースデーケーキを囲むショットなど、１５歳の誕生日を祝う様子もアップした。

この投稿には、「めっちゃ素敵な息子っちさん！そして親として見つめる素敵な目！心が暖かくなりました！」「才能、感性ビンビン物語！オンリーワンなピッカピカのライフを！この家族好き！！」「骨格から何から完璧にお父さん似で素敵」「大きくなりましたね〜！」「春くんおめでとう！」「ストライプジャケット×ニット帽、めっちゃ素敵 唇が仁さんそっくり。お兄ちゃんハンサムが増してる！」などのコメントが寄せられた。