【お天気どうなる】27～29日は晴れて“春本番感じる”天気に 週明けは一転 30・31日は雨降る時間が
吉道 さゆり キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。天気のポイントです。
小野：
あす27日から29日・日曜日に掛けては、春本番を感じる天気です。週明けは一転、30日・月曜日、31日・火曜日は雨の降る時間があるでしょう。
27日の予想天気図です。
小野：
あす27日は高気圧に覆われます。高気圧は28日・土曜日、29日・日曜日も石川県内を覆うため、晴れが続くでしょう。
小野：
あす27日から29日・日曜日まで晴れのマークが並びますが、週明けは一転、雨の降る時間があるでしょう。気温は30日・月曜日が20度です。
吉道：
ところで小野さん、サクラの開花はいつごろに？
小野：
気象会社の開花予想を見ますと、日本気象協会は29日・日曜日、ウェザーニューズとウェザーマップは30日・月曜日です。
ちなみに…ですが、今は気象会社だけが予想していますが、
小野：
2009年・平成21年までは、気象庁・気象台でも開花日の予想をしてました。民間の気象会社の多くが予想を始めたという理由で、終了しました。
吉道：
小野さんの予想は？
小野：
晴れて、気温が上がる29日・日曜日の午後くらいの可能性があると思います。
吉道：
秒読みということで、楽しみです。