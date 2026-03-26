吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす27日から29日・日曜日に掛けては、春本番を感じる天気です。週明けは一転、30日・月曜日、31日・火曜日は雨の降る時間があるでしょう。



27日の予想天気図です。

小野：

あす27日は高気圧に覆われます。高気圧は28日・土曜日、29日・日曜日も石川県内を覆うため、晴れが続くでしょう。





気象台の 週間予報です。

小野：

あす27日から29日・日曜日まで晴れのマークが並びますが、週明けは一転、雨の降る時間があるでしょう。気温は30日・月曜日が20度です。



吉道：

ところで小野さん、サクラの開花はいつごろに？

小野：

気象会社の開花予想を見ますと、日本気象協会は29日・日曜日、ウェザーニューズとウェザーマップは30日・月曜日です。

ちなみに…ですが、今は気象会社だけが予想していますが、

小野：

2009年・平成21年までは、気象庁・気象台でも開花日の予想をしてました。民間の気象会社の多くが予想を始めたという理由で、終了しました。



吉道：

小野さんの予想は？



小野：

晴れて、気温が上がる29日・日曜日の午後くらいの可能性があると思います。



吉道：

秒読みということで、楽しみです。

