目を覚まさない、捨て猫のための名づけ。できるだけ「強い名前をつけたい」という飼い主の想い【著者インタビュー】

目を覚まさない、捨て猫のための名づけ。できるだけ「強い名前をつけたい」という飼い主の想い【著者インタビュー】