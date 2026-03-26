【METAL BUILD ニルヴァーシュ type ZERO RS】 8月 発売予定 3月26日16時 予約受付開始 価格：39,600円 【METAL BUILD EXPO】 開催期間：3月27日～7月6日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO （東京都千代田区神田花岡町1-1）

BANDAI SPIRITSは3月27日から7月6日にかけて開催する「METAL BUILD EXPO」にて、8月に発売予定の「METAL BUILD ニルヴァーシュ type ZERO RS」を展示している。

「METAL BUILD ニルヴァーシュ type ZERO RS」は「交響詩篇エウレカセブン」に登場する「ニルヴァーシュ type ZERO」を再現したアクションフィギュア。同作20周年を記念し、京田知巳氏と河森正治氏による最新の「ニルヴァーシュ」として、成型色を生かした装甲表現やヘッドライトなどのクリア表現を施し、リフボードは「ゲッコーステイト」マークをあしらっている。

会場では「レントン」と「エウレカ」が「モーニング・グローリー」で再会する姿をイメージしたフィギュアを備えた姿と、ビークルモードの姿、リフボードのマーク面が展示されている。

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